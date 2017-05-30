"GM-Автоваз" возобновил работу спустя две недели простоя

"GM-Автоваз" 30 мая возобновил работу конвейера, который компания ранее приостановила из-за отсутствия комплектующих, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что конвейер вынужденно приостановили 17 мая. Причиной было то, что поставщик ("Завод Автокомпонент") перестал предоставлять "GM-Автоваз" комплектующие изделия.

"В результате переговоров стороны достигли временных договоренностей, в соответствии с которыми 30 мая "GM-Автоваз" возобновляет работу производства. Подробности соглашения не разглашаются", – сообщили в "GM-Автоваз".