BMW повышает цены на автомобили в России

Фото: ТАСС/Михаил Фомичев

BMW меняет ценники на весь модельный ряд в России. Иномарки подорожают на 2-6,5 процентов, сообщает компания. Цены на самую доступную комплектацию BMW 1-й серии начинаются от одного миллиона 622 тысяч рублей, а BMW X1 - от миллиона 810 тысяч рублей.

При этом за последние месяцы BMW уже три раза объявляла о повышении цен на автомобили. А продажи иномарок этой марки по итогам 2014 года в России снизились на 16 процентов.

Автомобили BMW выпускают на Калининградском заводе "Автотор", поэтому ранее в Калининградской области планировалось создать крупномасштабный автокластер. Там собирались запустить новую площадку для производства полного цикла.

Напомним, за прошлый год продажи машин упали более чем на 10 процентов. Такие данные приводит Ассоциация европейского бизнеса. Аналитики считают, что в этом году авторынок упадет еще на четверть.

По мнению генерального директора портала "Автодилер.ру" Олега Дацкива, обвал будет более серьезным. "Ассоциация российского бизнеса озвучила свой прогноз: минус 25 процентов к прошлому году. Но их прогноз достаточно оптимистичен, - пояснил он. - "АвтоБизнесРевю" и другие аналитики говорят о цифре более 40 процентов падения рынка к прошлому году. Думаю, в этом году мы увидим меньше 1,5 миллиона проданных единиц. Соответственно это будет порядка 30-40 процентов. В первые полгода мы почти не увидим продаж".

Ранее M24.ru сообщало, что "АвтоВАЗ" поменяет ценники на машины только 2015 года выпуска, а не на все представленные в салонах. Добавим, по данным Ассоциации европейского бизнеса, в 2014 году россияне купили почти 2,5 миллиона легковушек, причем 10 процентов продаж пришлось на декабрь.

Согласно данным портала "Авито", в декабре после обвала рубля Opel Astra подорожал на 13 процентов, Toyota Camry на 20 процентов. Сильнее всего выросла стоимость Lexus ES. Его цена поднялась на 46 процентов. Кроме того, с начала года на 3-5 процентов выросли цены на всю линейку автомобилей Ульяновского автозавода. В среднем модельный ряд подорожал на 30-70 тысяч рублей.