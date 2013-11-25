Автомобили Lada лучше всего продаются на Северном Кавказе

Автомобили Lada лучше всего продается на Северном Кавказе

Автомобили "АвтоВАЗа" лучше всего продаются на Северном Кавказе и в Поволжье. Главные любители автомобилей "Лада" живут в Татарстане, Самарской области, в Башкирии, в Ингушетии, в Дагестане, в Кабардино-Балкарии и в Чечне.

Как заявил в эфире радиостанции "Москва FM" начальник отдела аналитики агентства "Автостат" Андрей Топтун, это связано с уровнем дохода населения, а также с неравномерным уровнем развития дилерской сети.

Так, например, в Северо-Кавказском регионе, кроме дилеров "АвтоВАЗа", представители других автомобильных брэндов практически отсутствуют.

В центральной части России доля автомобилей Lada невелика. В Москве и Санкт-Петербурге продажи этих марок практически сошли на нет. В столице - 3% или 9,31 тысячи машин, а в городе на Неве - 4,6% продаж.

Как отмечают эксперты, в целом, по России "АвтоВАЗ" по-прежнему лидирует - на него приходится 17 % всех новых автомобилей.