Средняя выплата по ОСАГО в июне выросла на 43%

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Средняя выплата по ОСАГО в июне этого года по сравнению с прошлым годом выросла на 43 процента – до 67,604 тысячи рублей. Об этом сообщили в Российском союзе автостраховщиков.

В июне 2015 года средняя выплата составляла около 47 тысяч рублей. Средняя страховая премия этим летом увеличилась на 4 процента – до 6,024 тысячи рублей. В прошлом году она не превышала 5,813 тысячи.

В РСА также отметили, что в течение первого полугодия этого года средняя выплата по страховке была около 62 тысяч рублей, что на 44 процента больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. В общей сложности в этом году страховщики выплатили автомобилистам по ОСАГО 74,793 миллиардов рублей.

Новые бланки ОСАГО

1 июля страховые компании получили новые бланки полисов ОСАГО – пока их напечатали около 3 миллионов. На лицевой стороне бланка слева появилась широкая фигурная металлизированная нить, аналогичная нити на купюрах. На ней расположены повторяющиеся слова "ОСАГО" и ромбы, на просвет на нити можно прочитать слово "полис".

Выпуск новых бланков ОСАГО направлен на борьбу с подделками, которые довольно проблематично отличить от настоящих полисов без проведения специальных исследований. По различным данным, фальшивых страховок в России насчитывается не менее миллиона.