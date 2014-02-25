Народные авто: ТОП-10 самых продаваемых в мире машин

Фото: beetle.com

26 февраля первому "народному" автомобилю Volkswagen Beetle исполняется 78 лет. За эти годы по всему миру было продано свыше 20 млн "Жуков", и это не предел. Сетевое издание М24.ru публикует список самых продаваемых машин с начала ХХ века до наших дней.

ТОП-10 самых продаваемых авто в истории Toyota Corolla (с 1966 по настоящее время) — продано свыше 37,5 млн экземпляров

Ford F-Series (с 1948 по настоящее время) — около 34 млн

Volkswagen Golf (с 1974 по настоящее время) — свыше 27 млн

Volkswagen Beetle (с 1938 по 2003) — более 21 млн

Ford Escort (с 1968 по настоящее время) — почти 20 млн

Honda Civic (с 1972 по настоящее время) — свыше 18,5 млн

Honda Accord (1976 – по н.в.) – свыше 17,5 млн

Ford Model T (с 1908 по 1927) — 16, 5 млн

Nissan Sunny / Sentra / Pulsar (с 1966 по настоящее время) — около 16 млн

Volkswagen Passat (с 1973 по настоящее время) — свыше 15 млн



Volkswagen

Первое место по количеству выпущенных машин принадлежит концерну Volkswagen, название которого так и переводится – "народный автомобиль". В 30-е годы прошлого века Адольф Гитлер выдвинул требование конструктору Фердинанду Порше и Якобу Верлину: создать для немецкого народа крепкий и надежный автомобиль стоимостью не более 1000 рейхсмарок. 26 февраля 1936 года в немецком Штутгарте вышел первый "народный" автомобиль Volkswagen. В 1937 году он был запущен в производство серийно, а спустя год по решению Гитлера был переименован в KdF-Wagen. KdF (Kraft durch Freude) означало не что иное как "Силу через радость" - излюбленный нацистский девиз.

Автомобиль был поистине народным: простая заднемоторная конструкция с 25-сильным двигателем воздушного охлаждения обеспечивала ему предельную дешевизну в производстве и обслуживании. Интересный дизайн и небольшой расход топлива "малыша", в который при большом желании можно было вместить двух взрослых и двух детей, сделали из новинки желанную покупку.

Хотя приобрести машину за наличные изначально было невозможно — вместо этого нужно было приобрести учетную книжку, в которую каждую неделю требовалось вклеивать специальную марку номиналом 5 рейхсмарок. После накопления таким образом 990 марок немец мог получить новенький автомобиль. Однако стоило пропустить хоть один платеж, и пришлось бы начинать сначала (вложенные средства при этом не компенсировались).

Несмотря на жесткие условия, не говоря уж о том, что автомобиль к тому времени существовал только в обещаниях и на рекламных проспектах, люди потянулись за учетными книжками. К 1939-му больше 330 тысяч человек сдало в казну около 110 миллионов рейхсмарок. Причем никто из них так и не получил свой Volkswagen. Лишь в 60-х годах руководство немецкого концерна пошло навстречу "обманутым дольщикам", предоставив им скидки на покупку новой машины.

Во время войны завод Volkswagen был почти полностью разрушен, а за его восстановление взялось английское правительство, в 1945 году передавшее Volkswagen заказ на производство 20 тысяч автомобилей VW Beetle. И уже спустя 10 лет состоялась торжественная церемония по поводу выпуска миллионного авто.

Volkswagen Beetle, выпускаемый до 2003 года, является самым массовым автомобилем в истории, производившимся без пересмотра базовой конструкции. В рейтинге самых продаваемых машин "Жук" занимает четвертую строчку.

Еще одна модель Volkswagen - Passat - по популярности уступает "Жуку", занимая последнюю, десятую, строчку рейтинга самых продаваемых авто. Его начали выпускать в 1973 году. По нынешним меркам Passat B1 выглядит не слишком интересно. Однако внешний вид этой модели создавался великим итальянцем Джорджетто Джуджаро, да и с технической точки зрения машина была очень современной для начала 70-х.

Первоначально на автомобиль ставились четырехцилиндровые бензиновые двигатели объемом 1,3 (55 л.с.) и 1,5 л (75 л.с.) Трансмиссий было две: 4-ступенчатая механика и 3-ступенчатый автомат. Кроме того, Passat B1 стал первой моделью Volkswagen с передним расположением двигателя.

Впрочем, главные плюсы Passat B1 были в другом. Эта модель покоряла большим простором в салоне (для машин тех годов) и очень привлекательной ценой. Неудивительно, что за год Volkswagen Passat стал самым продаваемым автомобилем в Германии. Жаль лишь, что за это время концепция, заложенная в первом Passat, поменялась, и сейчас это одна из самых дорогих моделей сегмента.

Самой же популярной моделью Volkswagen является Golf, выпускаемый с 1974 года. Он расположился на третьем месте нашего рейтинга. Модель, изначально задуманная как преемник культового VW Beetle, в итоге стала едва ли не более знаменитой, чем сам "Жук" и дала название целому классу машин.

Свое имя автомобиль получил в честь атлантического течения Гольфстрим. В США и Канаде модель появилась почти сразу после европейской премьеры, но под другим именем - Rabbit. В Южной Америке новинку переименовали в VW Cariba. Именно Golf стал одним из ключевых продуктов концерна Volkswagen и помог немецкому автопроизводителю войти в тройку крупнейших мировых автогигантов. В настоящее время выпускается уже седьмое поколение самого популярного и продаваемого хэтчбэка в мире.

Ford

В Топ-10 самых популярных у автомобилистов всех времен и народов также входят три автомобиля Ford.

Ford Model T (1908 – 1927) стал первым по-настоящему массовым автомобилем в мире: машина сумела разойтись тиражом в 16,5 миллиона экземпляров еще в те времена, когда автомобили были больше роскошью, нежели средством передвижения. Главной причиной сумасшедшей популярности стала невысокая для своего времени цена, удержать которую Генри Форду удалось благодаря конвейерной сборке. Кроме того, Форд первым ввел новые принципы торговли автомобилями и создал широкую дилерскую сеть в Европе и Америке. К началу 1920-х годов Генри Форд продавал машин больше, чем все его конкуренты вместе взятые; из 10 покупаемых в США машин 7 были его производства.

Примечательно, что на российском рынке компания Ford появилась еще в 1907 году, представительство Ford обосновалось на Петровских линиях в гостинице "Россия". В то время в Россию было ввезено около пяти сотен автомобилей. В конце 1920 года СССР заключил договор с Ford Motor Company, чтобы построить автозавод в Нижнем Новгороде. Самые первые автомобили этого завода – лицензионные копии машин Ford – "ГАЗ-А" и "ГАЗ-АА".

Экстремально популярным автомобилем с 1948 года по настоящее время (в основном за счет продаж в Аменрике) является пикап Ford F-Series. В рейтинге самых продаваемых машин он стоит на втором месте! За 66 лет было продано 35 млн машин. Помешать успеху пикапа Ford не смогли ни конкуренты Dodge Ram, Chevrolet Silverado и GMC Sierra, ни постоянно растущие цены на топливо. Универсальность модели (пикапы в Америке любят и фермеры, и городские жители), а также широкая линейка модификаций и двигателей на любой вкус и кошелек стали залогом популярности F-Series.

А вот пятерку самых продаваемых авто замыкает Ford Escort (1968 – 2000). Компактный (по американским меркам) автомобиль создавался для европейского рынка, история модели начиналась с дебюта в Англии. Это был ответ Форда на небольшие модели Volkswagen, Fiat и Renault. Автомобиль получился простой и недорогой в обслуживании, потому быстро завоевал популярность.

В 1981 году Ford решил вывести Escort на домашний рынок в несколько измененном виде, однако в Новом Свете он так и не смог повторить свой европейский успех, даже несмотря на принадлежность "родному" бренду и наличие экономичного мотора, что в то время тоже считалось преимуществом.

Escort пережил пять смен поколений, пока в 2000 году его место не занял преемник - Focus. Однако в прошлом году Ford Escort вернулся на арену в виде концептуального компактного седана. Предположительно, серийный Ford Escort будет дешевле популярного Ford Focus и поступит в продажу на территории Китая в 2015 году. В России машина тоже может вскоре появиться, учитывая, что Ford Escort попадает в очень популярный ценовой сегмент недорогих седанов. Пока же самой популярной моделью Ford в РФ остается Focus, который производят у нас в стране с начала 2000-х годов.

Honda

Шестую и седьмую строчку рейтинга заняли японцы - Honda Civic и Honda Accord. До появления на свет Civic в 1972 году компанию Honda знали преимущественно как производителя мотоциклов. Теперь Honda Civic является одним из самых популярных автомобилей в США. Японский автопроизводитель стремился сделать модели недорогими (по крайней мере, в Америке), привлекательным внешне и максимально экономичными.

В отличие от США, в Европе Civic пользовался умеренным спросом.

Что касается среднеразмерного седана Honda Accord (c 1976 г.), его история начиналась с японского рынка, однако по-настоящему популярным автомобиль стал в США, где он появился как раз в тот момент, когда цены на топливо начали расти, и американскому рынку, заполненному седанами с объемными моторами, требовалась более экономичная модель.

Поэтому Accord с двухлитровым двигателем отлично подошел под новые вкусы покупателей. Позднее он стал первой японской моделью, производство которой было налажено в США, и теперь американский седан имеет мало общего со своими европейскими или японскими собратьями.

Nissan

Производство легкового автомобиля компакт класса Nissan Sunny было начато в 1966 году с модели Datsun 1000 в двух модификациях кузова: двухдверные седан (B10) и универсал (VB10). Они до сих пор производится для рынков Африки, Америки и Шри-Ланки, хотя в Японии было закончено в 2004 году. На Shanghai Auto Show в 2010 году была представлена новая Sunny серии B17, так же известна как Nissan Versa.

На рынке США последние модели известны как Nissan Sentra, в Мексике — Nissan Tsuru. В западной Европе часть автомобилей проданы под марками Nissan Pulsar и Nissan Almera, однако в 2007 году они были замещены автомобилями марки Nissan Tiida.

Nissan Sunny занимает 9-ю строчку рейтинга самых продаваемых авто в мире. Не менее популярен Nissan и в России: по данным за январь этого года, седан Nissan Almera, выпускаемый на "АвтоВАЗе", вошел в "Топ-10" самых популярных моделей на российском авторынке по итогам января.

Toyota Corolla

Безусловным мировым лидером по продажам является Toyota Corolla (с 1966 г.) Машина, заслужившая во многих странах имидж недорого экономичного автомобиля, пережила уже 10 смен поколений – сейчас японцы продают одиннадцатую версию седана. Сначала автомобиль стал популярным на родине – за счет своих небольших размеров и низкого расхода топлива. Позднее эти качества помогли Corolla закрепиться на рынке США, а в конце 2000-х японский седан завоевал и покупателей СНГ - во многом благодаря ввозу в страну большого количества подержанных автомобилей. Так, в 2009 году Toyota Corolla стала самой популярной подержанной иномаркой в России.

Первая Corolla имела задний привод, продольное расположение двигателя и отличительную черту - круглые фары. Такая компоновка сохранялась до 1984 года, когда была выпущена первая Corolla с передним приводом.

С 1966 по 1997 гг. Corolla выпускалась в пяти кузовных решениях: седан, трехдверный хетчбэк, пятидверный хетчбек, лифтбэк и универсал. 11-ое поколение Corolla представлено седаном Corolla Axio и универсалом Corolla Fielder.



Что касается рейтинга самых популярных машин у россиян, то, по данным за прошлый год, чаще всего автолюбители покупали машины марки Lada, Renault и корейские KIA и Hyundai. Очевидно, главной чертой "народного" автомобиля, как и сто лет назад, остается его стоимость.

