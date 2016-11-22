Самым продаваемым люксовым автомобилем в России стал Maybach

Рынок автомобилей класса "люкс" в России падает третий месяц подряд, подсчитало аналитическое агентство "Автостат".

Россияне купили 78 автомобилей класса Luxury в октябре 2016 года. Это на 31 процент меньше, чем в прошлом году.

Самой популярной машиной октября стал Mercedes-Benz Maybach S-Class. Было продано 47 экземпляров. Вдвое реже россияне покупали автомобили Bentley – 23 машины. Также российские дороги пополнились в октябре четырьмя новыми Maserati, двумя Rolls-Royce и по одному Aston Martin и Ferrari.

Согласно аналитикам агентства, несмотря на затянувшееся падение продаж в сегменте Luxury, за 10 месяцев 2016 года он все еще показывает рост плюс три процента – до 1039 автомобилей.