Авто ва-банк: как не прогадать с покупкой машины в кризис

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Нестабильная экономическая ситуация в России не могла не отразиться и на такой популярной услуге, как автокредитование. Согласно данным "Автостата", количество выданных за III квартал 2015 года автокредитов сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 34 процента. Притом что средний размер кредитования растет, назвать такую ситуацию нормальной вряд ли можно.

И причина не только в том, что ухудшилась покупательная способность среди населения – данные множества соцопросов показывали, что россияне предпочитают сейчас не совершать крупные покупки – недвижимость и авто. К тому же сами банки начали вести более рациональную политику, стараясь просчитывать все возможные риски.

Снизились показатели не только в сфере автокредитования. Приблизительно на те же цифры уменьшилось количество обычных продаж автомобилей. Как сообщает комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса, в январе – августе 2015 года в России был продан 1 051 851 автомобиль, что на 33,5 процента меньше, чем годом ранее. При этом падение спроса продолжается от месяца к месяцу. К примеру, в августе продажи по России сократились на 19,4 процента.

Казалось бы, своеобразной отдушиной должен стать вторичный рынок. Однако и здесь ситуация неоднозначная. По данным того же "Автостата", всего на рынке вторички присутствуют около 3,1 миллиона поддержанных машин, что на 21,7 процента меньше, чем в 2014 году. При этом самая популярная модель – LADA 2107 – продается теперь на 22,8 процента реже, чем год назад. На 20,7 процента сократились продажи Toyota – лидера среди зарубежных поддержанных авто.

Судя по статистике, покупка машины сегодня – дело весьма непростое. Этому факту, вероятно, порадуются любители городских прогулок на свежем воздухе или те, у кого автопарк сформировался еще в докризисную эпоху, но вот, к примеру, молодой семье придется хорошенько поломать голову, прежде чем решиться пойти в автосалон.

С первого взгляда

Сэкономить на покупке авто можно, и для этого следует придерживаться нескольких несложных правил, о которых m24.ru рассказал автомобильный эксперт Игорь Моржаретто. И здесь самое главное – это не кидаться на первый понравившийся автомобиль, а потратить некоторое время на изучение рынка.

"Никогда не покупайте первое, что вам предложили. Предложили – выслушайте, скажите спасибо, запишите все, что вам предлагают, а потом по интернету посмотрите, что предлагают конкуренты. Надо понять, насколько это выгодно", – отметил эксперт.

Торг здесь уместен

В столь непростое время также можно попробовать добиться у продавца некоторых послаблений. Иными словами, сторговаться. В этом нет ничего зазорного, уверен эксперт, так как дилеры находятся в непростой ситуации.

"Сейчас рынок покупателя, а не продавца. Рынок очень чахлый. Поэтому, в принципе, нужно давить в рамках разумного на продавца, выбивая от него какие-то скидки: "Мне кажется, что в этой ситуации я могу рассчитывать на скидку". "Кажется, что за те же деньги вы можете предложить мне более высокую комплектацию".

Если он ответит, что подарков нет, можно ответить, что, возможно, вас заинтересует предложение конкурентов. Сейчас нужно торговаться и отстаивать свои права до последнего. Рынок слаб, покупателей мало", – отмечает Моржаретто.

Полный комплект

И третье – отправляясь в автосалон, нужно обязательно иметь представление о различных комплектациях приглянувшейся модели. В зависимости от начинки конечная стоимость авто может вырасти на довольно приличную сумму. Так что кожаная обшивка или панорамная крыша серьезно сэкономят средства, а, к примеру, парктроники или аудиосистему всегда можно установить уже в ходе эксплуатации по рыночной цене. В случае необходимости, разумеется.

"Надо четко понимать, что вы конкретно хотите, и не соглашаться на какие-то дополнительные вещи, которые вам не нужны. То есть вам говорят: мы можем вам предложить более высокую комплектацию, вы заплатите всего на 10 тысяч больше, но получите столько и столько. Вы подумайте: а это вам нужно или нет? Нужен вам панорамный потолок в машине? Или какая-то опция, которой вы никогда в жизни пользоваться не будете", – рассказал автоэксперт.

Фото: ТАСС/Митя Алешковский

Конечно, всегда можно отказаться от чересчур затратного автомобиля в пользу более бюджетного. Поймать себя на мысли, что и без тех же парктроников с кондиционером тоже, в общем-то, ничего, а автоматическая коробка передач – исключительно для блондинок. Но, безусловно, существует некий рубикон, переступить через который невозможно. Психологически, технически, по семейным обстоятельствам – как угодно.

Наедине с менеджером

И тут на выручку приходят сами продавцы. Стараясь выполнить план продаж, в конце года они, как правило, устраивают распродажи. Дело в том, что от количества проданных авто зависят их бонусы, которые, по суровым законам бизнеса, превышают самые оптимистические скидки. Но на этом все не заканчивается. В начале года дилеры уже думают о новых поступлениях. И тут, как говорится, чтобы купить что-нибудь не нужное, надо сначала продать что-нибудь не нужное. Так рынок накрывает новая волна распродаж.

Но, по словам Моржаретто, текущий год станет в этом плане нетипичным. И ждать скидок под новый год вряд ли придется. Все, кто мог снизить цену, уже это сделали. "Если бы год был нормальный, я бы вам сказал, что к концу года будут скидки. Но сейчас год настолько слабый по продажам, что можно покупать в любое время, удобное вам. Можно идти завтра или через три месяца. Непонятно, что изменится. Если есть нужда купить автомобиль, то идите и покупайте", – отмечает он.

Важные детали

Кроме того, не стоит обходить стороной компании, которые не так давно покинули российский рынок. Или делают это в настоящее время. Как отмечает Моржаретто, в России у них сохраняются сервисная сеть и система гарантийного обслуживания. Поэтому особой опасности нет. Более того, по словам эксперта, такие компании могут выставить на продажу какие-то модели с очень приличной скидкой.

Не стоит забывать о такой услуге, как "трейд ин" – системе выкупа старых автомобилей. Данная услуга в России не так развита, как на Западе, имеет немало недостатков, но если попробовать разобраться, то вполне возможно снискать некоторую выгоду. Суть заключается в том, что автосалон меняет старые машины на новые, но с доплатой. При этом стоимость старого авто определяет не продавец, а покупатель, то есть сам автосалон. И здесь совершенно очевидна вероятность сдать машину по заниженной цене. Кроме того, могут возникнуть проблемы с выбором той или иной комплектации приобретаемой машины. Придется довольствоваться тем, что есть в наличии.

Еще одна немаловажная деталь – расходы на содержание автомобиля. Если на ценнике это никак не отразится, то в дальнейшем может дать серьезную нагрузку на семейный бюджет. Поэтому и здесь будет не лишним просчитать свои будущие затраты на эксплуатацию транспортного средства. Это относится и к бензину, и к ремонту, и, само собой, к страховке.

Муки выбора

В начале октября "Автосат" представил статистику по самым популярным в Москве автомобилям. На первом месте оказались Hyundai Solaris, далее идет KIA Rio и Skoda Octavia. В десятку бестселлеров попали также Volkswagen Polo, Toyota Camry, Nissan X-Trail, Kia Ceed, Skoda Rapid, Toyota RAV4 и Renault Duster. Эти машины москвичи покупали новыми.

На вторичном авторынке в тройке лидеров – Ford Focus, Opel Astra, VW Passat, чуть меньший спрос на Skoda Octavia, Mercedes E-класса, BMW 5-серии, Daewoo Nexia, ВАЗ 2107, Mitsubishi Lancer и Toyota Camry. Еще одна статистика сообщает, что самым надежным среди бюджетных авто признана Skoda Fabia. Такие выводы сделали сами автовладельцы. Следом идет Volkswagen Polo и LADA Largus. Четвертым стала Kia Rio, а пятым – Hyundai Solaris. Сильнее всего россиян разочаровали Daewoo Nexia и Chevrolet Niva.

Возможно, среди данного списка нет той "единственной", но для тех, кто только вышел на рыночную тропу, подобные рейтинги могут послужить хорошим подспорьем. Кому-то для передвижения по городу подойдут микроавтомобили, из которых чаще всего встречаются Daewoo Matiz, Kia Picanto и Lifan Smily. Правда, рынок таких машинок скуднеет с каждым днем, и в обозримом будущем они могут совсем исчезнуть в России. Ну и наконец, самый дешевый в мире автомобиль – Qute. 250 тысяч рублей – и эта красотка стоит у вас под окном. Продажи машины намечены на март-апрель 2016 года.