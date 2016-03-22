Синоптики рекомендуют автомобилистам не менять зимнюю резину до апреля

Фото: ТАСС/Алексей Филиппов

Синоптики рекомендуют столичным автомобилистам не менять зимнюю резину на летнюю до начала апреля, сообщает Агентство "Москва".

"В течение двух недель точно менять резину на летнюю не надо. Связано это с тем, что среднесуточная температура в ближайшие две недели не перевалит через пятиградусную отметку, а при этой температуре летняя резина имеет еще не очень хорошую сцепку с асфальтом", – говорится в сообщении.

Ранее m24.ru сообщало, что весенняя погода с дневными температурами выше 10 градусов тепла установится в Москве не раньше середины апреля. На этой неделе плюсовую температуру стоит ждать только в пятницу, 25 марта, в выходные синоптики снова обещают морозы.

На этой неделе москвичам придется одеваться потеплее – по ночам ожидается от минус 5 до минус 10 градусов, днем – минус 1-3 градуса. Только в четверг днем столбики термометров переползут через нулевую отметку. Самым теплым днем недели станет пятница – воздух прогреется до плюс 3 градусов.