В России будут продавать самую дешевую машину в мире

Фото: ТАСС/AP/Saurabh Das

Индийская компания Bajaj Auto будет продавать в России самый дешевый в мире автомобиль – Qute, стоить он будет от 250 тысяч рублей, сообщает РБК.

Продажи начнутся в марте-апреле 2016 года, а пока машина пройдет серию испытаний на российских дорогах. Всего дистрибьютор планирует реализовать 200–300 Qute.

Qute – четырехместный автомобиль с одноцилиндровым двигателем от мотоцикла мощностью 13,5 л.с. Машина может разогнаться до 70 км/ч, расход – 2,8 литра на 100 километров.

По документам машина классифицируется как квадроцикл, для управления им в России нужна категория "В".

Как считает исполнительный директор "Автостата" Сергей Удалов, Qute вряд ли будет популярным в России: за те же деньги можно прибрести лучший автомобиль на вторичном рынке. Глава компании East West Motors (дистрибьютора Bajaj в России) Александр Алексеев добавляет, что машина может быть интересна в качестве коммерческого транспорта из-за низкой стоимости эксплуатации – например, для курьерской доставки.

До недавних пор самой дешевой машиной в мире считалась индийская Tata Nano, в Индии она стоит 3 тысячи долларов. Мощность двигателя Tata Nano – 33 "лошади", скорость — 100 км/ч.