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21 марта 2017, 17:24

Автомобили

Все достаточно серьезно, если "АвтоВАЗ" решил отозвать свои машины – эксперт

Фото: ТАСС/Андрей Холмов

Во вторник было объявлено об отзыве более 106 тысяч российских автомобилей Lada Granta и Lada Kalina с механической коробкой передач, купленных начиная с 3 сентября 2015 года по настоящее время. Причина – перетирание топливной трубки с тросом передач. Эксперты m24.ru отметили, что это не самая критическая неисправность, однако она несет потенциальную опасность.

Росстандарт 21 марта объявил об отзыве 106 723 машин Lada Kalina и Lada Granta, оснащенных механической коробкой передач, из-за возможного перетирания топливной трубки тросом сцепления. Ремонт и замену неисправной детали будут осуществлять в официальных дилерских центрах бесплатно. Речь идет обо всех автомобилях данной модели, проданных с 3 сентября 2015 года по настоящее время. Владельцев отозванных машин "АвтоВАЗ" проинформируют по почте или по телефону. Кроме того, Росстандарт опубликовал список отозванных машин, по которому можно проверить самостоятельно, нуждается ли машина в ремонте.

В прошлый раз АвтоВАЗ отзывал в России почти 7,5 тысячи автомобилей Lada Largus летом 2016 года из-за возможной поломки вентилятора охлаждения. Ремонт и замену также проводили за счет компании


Председатель Общероссийского общественного движения "Движение автомобилистов России" Виктор Похмелкин опасается, что у владельцев отозванных автомобилей могут возникнуть проблемы при проведении бесплатного ремонта – у дилерских центров российского автоконцерна пока просто недостаточно подобного опыта.

"АвтоВАЗ" редко отзывает свои автомобили. Если уж он пошел на это – значит все достаточно серьезно. Думаю, что это будет несколько непривычно для дилерских центров, которые продают эти автомобили, так как широкой практики такой не было до сих пор – все таки мы говорим не о таких компаниях как Toyota, Nissan Volkswagen, для которых отзыв автомобилей стал уже практически нормой", – объяснил Похмелкин m24.ru.

"Протекание бензина – это всегда потенциальная возможность возгорания и в этом главная причина отзыва"

С другой стороны, декан кафедры "Эксплуатация автомобильного транспорта и автосервис" Московского автодорожного института (МАДИ) Лев Зиманов пояснил m24.ru, что речь идет не о самой критической поломке. Самое главное, что специалисты устранят причину этого перетирания в последующих автомобилях этих моделей.

"Протекание бензина – это всегда потенциальная возможность возгорания, и в этом главная причина отзыва. Однако такие проблемы встречаются у всех производителей. Это не очень критичная поломка. Я думаю, что ремонт и восстановление будет во многих случаях проводиться, когда автовладелец приедет на плановое обслуживание. Если человек специально приедет на замену трубки – ему также проведут необходимый ремонт", – уверен эксперт.

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Отзыв автомобилей стал распространенной практикой среди автопроизводителей. Только за последний месяц в России было отозвано более 20 тысяч автомобилей Suzuki Grand Vitara, реализованных с 30 сентября 2008 года по 3 марта 2015 года. Поводом стала недостаточная прочность заднего вала переключения передач.

Концерн Daimler объявил об отзыве одного миллиона машин марки Mercedes-Benz по всему миру. Причиной отзыва послужил риск возгораний в машинах. Ранее сообщалось о 51 случае возгораний новых моделей автомобиля. Отмечается, что в этих инцидентах никто не пострадал.

Более 33 тысяч автомобилей марки Nissan Qashqai также были отозваны в феврале этого года. Речь идет об автомобилях, произведенных с 23 сентября 2013 года по 26 мая 2016 года.

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