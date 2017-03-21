Все достаточно серьезно, если "АвтоВАЗ" решил отозвать свои машины – эксперт

Фото: ТАСС/Андрей Холмов

Во вторник было объявлено об отзыве более 106 тысяч российских автомобилей Lada Granta и Lada Kalina с механической коробкой передач, купленных начиная с 3 сентября 2015 года по настоящее время. Причина – перетирание топливной трубки с тросом передач. Эксперты m24.ru отметили, что это не самая критическая неисправность, однако она несет потенциальную опасность.



Председатель Общероссийского общественного движения "Движение автомобилистов России" Виктор Похмелкин опасается, что у владельцев отозванных автомобилей могут возникнуть проблемы при проведении бесплатного ремонта – у дилерских центров российского автоконцерна пока просто недостаточно подобного опыта.

"АвтоВАЗ" редко отзывает свои автомобили. Если уж он пошел на это – значит все достаточно серьезно. Думаю, что это будет несколько непривычно для дилерских центров, которые продают эти автомобили, так как широкой практики такой не было до сих пор – все таки мы говорим не о таких компаниях как Toyota, Nissan Volkswagen, для которых отзыв автомобилей стал уже практически нормой", – объяснил Похмелкин m24.ru.



"Протекание бензина – это всегда потенциальная возможность возгорания и в этом главная причина отзыва"

С другой стороны, декан кафедры "Эксплуатация автомобильного транспорта и автосервис" Московского автодорожного института (МАДИ) Лев Зиманов пояснил m24.ru, что речь идет не о самой критической поломке. Самое главное, что специалисты устранят причину этого перетирания в последующих автомобилях этих моделей.

"Протекание бензина – это всегда потенциальная возможность возгорания, и в этом главная причина отзыва. Однако такие проблемы встречаются у всех производителей. Это не очень критичная поломка. Я думаю, что ремонт и восстановление будет во многих случаях проводиться, когда автовладелец приедет на плановое обслуживание. Если человек специально приедет на замену трубки – ему также проведут необходимый ремонт", – уверен эксперт.

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Отзыв автомобилей стал распространенной практикой среди автопроизводителей . Только за последний месяц в России было отозвано . Только за последний месяц в России было отозвано более 20 тысяч автомобилей Suzuki Grand Vitara , реализованных с 30 сентября 2008 года по 3 марта 2015 года. Поводом стала недостаточная прочность заднего вала переключения передач. Концерн Daimler объявил об отзыве одного миллиона машин марки Mercedes-Benz по всему миру. Причиной отзыва послужил риск возгораний в машинах. Ранее сообщалось о 51 случае возгораний новых моделей автомобиля. Отмечается, что в этих инцидентах никто не пострадал. Более 33 тысяч автомобилей марки Nissan Qashqai также были отозваны в феврале этого года. Речь идет об автомобилях, произведенных с 23 сентября 2013 года по 26 мая 2016 года.