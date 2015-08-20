Российский автопром переходит на местную сборку

Фото: ТАСС/Алексей Филиппов

В этом году доля продаж автомобилей отечественной сборки в России выросла на 9 процентов – до 80 процентов. К такому выводу пришли аналитики агентства "Автостат".

По словам директора "Автостата" Сергея Целикова, сейчас в России собирают машины из готовых деталей, выпущенных за рубежом.

"За первое полугодие 80 процентов проданных машины были собраны на территории нашей страны. Это машины как полного цикла сборки, так и "отвертки" – машины, собранные из комплектов. В стране собирается достаточно много брендов, но у нас очень низкий уровень локализации. Например, почти все Mazda собираются на Дальнем Востоке. Китайские машины Lifan и Brilliance тоже собираются в России.



У нас не делают двигатели, коробки передач, подвески, а есть только сборка. Со своим двигателем могут быть только Renault и Nissan, которые совместно с ВАЗ производят двигатели и ставят их на автомобиль", – пояснил он в эфире радиостанции "Москва FM".

Эксперт отметил, что российский авторынок слишком маленький для производителей комплектующих. "Объем российского рынка в 1,5 миллиона продаваемых автомобилей для глобальных производителей не очень значителен. В Китае рынок в десять раз больше. Туда идут производители комплектующих. А у нас 50 брендов, 400 моделей. Получается, на каждую модель нужны единичные объемы, а по многим брендам их просто нет. А для компонентщиков важно, чтобы было минимум 100 тысяч автомобилей на одну модель", – добавил он.

Как пишет "Российская газета", доля местной сборки растет из-за девальвации рубля, так как автопроизводители хотят минимизировать затраты за счет льготного таможенного режима. Издание отмечает, что в первом полугодии лидерами по продажам были Opel (99,7 процента продаваемых в России автомобилей сходит с отечественных конвейеров), Ford (98,9 процента), Kia (98,6 процента), Chevrolet (98,4 процента) и Renault (98 процентов).

Добавим, по итогам пяти месяцев 2015 года российский авторынок сократился на 37,7 процента. Было продано 641,9 тысячи автомобилей против более миллиона за аналогичный период прошлого года.