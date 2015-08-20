Форма поиска по сайту

20 августа 2015, 14:03

Транспорт

Российский автопром переходит на местную сборку

Фото: ТАСС/Алексей Филиппов

В этом году доля продаж автомобилей отечественной сборки в России выросла на 9 процентов – до 80 процентов. К такому выводу пришли аналитики агентства "Автостат".

По словам директора "Автостата" Сергея Целикова, сейчас в России собирают машины из готовых деталей, выпущенных за рубежом.

"За первое полугодие 80 процентов проданных машины были собраны на территории нашей страны. Это машины как полного цикла сборки, так и "отвертки" – машины, собранные из комплектов. В стране собирается достаточно много брендов, но у нас очень низкий уровень локализации. Например, почти все Mazda собираются на Дальнем Востоке. Китайские машины Lifan и Brilliance тоже собираются в России.

У нас не делают двигатели, коробки передач, подвески, а есть только сборка. Со своим двигателем могут быть только Renault и Nissan, которые совместно с ВАЗ производят двигатели и ставят их на автомобиль", – пояснил он в эфире радиостанции "Москва FM".

В России растут продажи машин отечественной сборки

Эксперт отметил, что российский авторынок слишком маленький для производителей комплектующих. "Объем российского рынка в 1,5 миллиона продаваемых автомобилей для глобальных производителей не очень значителен. В Китае рынок в десять раз больше. Туда идут производители комплектующих. А у нас 50 брендов, 400 моделей. Получается, на каждую модель нужны единичные объемы, а по многим брендам их просто нет. А для компонентщиков важно, чтобы было минимум 100 тысяч автомобилей на одну модель", – добавил он.

Как пишет "Российская газета", доля местной сборки растет из-за девальвации рубля, так как автопроизводители хотят минимизировать затраты за счет льготного таможенного режима. Издание отмечает, что в первом полугодии лидерами по продажам были Opel (99,7 процента продаваемых в России автомобилей сходит с отечественных конвейеров), Ford (98,9 процента), Kia (98,6 процента), Chevrolet (98,4 процента) и Renault (98 процентов).

Добавим, по итогам пяти месяцев 2015 года российский авторынок сократился на 37,7 процента. Было продано 641,9 тысячи автомобилей против более миллиона за аналогичный период прошлого года.

автомобили машины авторынок

Главное

