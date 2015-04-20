Рухнувший в Москву-реку КамАЗ вытаскивали из воды более трех часов

Как доставали упавший в Москву-реку КамАЗ

КамАЗ, упавший с Бесединского моста в Москву-реку, подняли на берег. Операция длилась более трех часов, сообщает телеканал "Москва 24"

Напомним, 20 апреля, около трех часов ночи на 19-м километре внутренней стороны МКАД произошла серия ДТП, в том числе с КамАЗом, который перевернулся и упал в реку. Водитель и пассажир грузовика, погибли.

По предварительным данным, причиной аварии стало грубое нарушение правил дорожного движения.

Ранее столичные власти опровергли информацию о том, что авария произошла из-за гололеда.

Как сообщил журналистам пресс-секретарь заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Игорь Пергаменщик, данный участок МКАД ночью был обработан противогололедными материалами в соответствии с регламентом.

Авария на МКАД также стала причиной серьезных заторов. Всего на ликвидацию последствий ДТП ушло более 10 часов.