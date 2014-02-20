89% водителей довольны новыми правилами прохождения техосмотра - ВЦИОМ

Фото: ИТАР-ТАСС

Большая часть российских водителей (89%) довольна новыми правилами прохождения техосмотра (ТО). Об этом говорится в исследовании ВЦИОМ.

Особенно позитивно автовладельцы оценивают возможность диагностики машины в любом регионе (97%), сокращение списка необходимых для этого документов (97%) и исключение талона ТО из списка документов, которые обязательно возить в автомобиле (94%).

"Положительную оценку (92%) получила и такая возможность, как прохождение ТО в любом аккредитованном дилерском центре, что может объясняться значительным уменьшением очередей", - говорится в сообщении.

Напомним, 3 декабря 2012 года было подписано постановление, отменяющее талоны техосмотра. Они исключаются из списка документов, подтверждающих прохождение ТО, и заменяются диагностической картой.

Кроме того, осуществлять процедуру ТО разрешили автомобильным дилерам. Таким образом, любой владелец автомобиля может обратиться для прохождения техосмотра в салон официального дилера.

Согласно новым правилам, ТО не должны проходить новые автомобили (до трех лет); машины от трех до семи лет проходят ТО один раз в два года; а автомобили семи лет и старше проходят техосмотр каждый год.