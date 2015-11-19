Volkswagen отзывает почти две тысячи автомобилей в России

Фото: ТАСС

"Фольксваген Груп Рус" отзывает 1 тысячу 906 автомобилей, реализованные с 2013 года по настоящее время, сообщается на сайте Росстандарта.

Причиной послужила вероятность разрушения шкива регулятора фаз газораспределения на автомобилях, подпадающих под отзыв. Вследствие этого может произойти отказ регулятора фаз ГРМ и повреждение ременного привода на двигателе.

В рамках отзывной кампании на автомобилях будет произведена замена регулятора.

Напомним, в сентябре разразился скандал из-за того, что Volkswagen якобы использовала методы для занижения выбросов, и во время обычной езды машины выделяли в несколько десятков раз больше вредных веществ. Речь шла об автомобилях моделей Volkswagen Jetta, Beetle, Gold и Passat, а также Audi A3, произведенных в США с 2008 года – это около полумиллиона машин.

Из-за этого инцидента стоимость акций немецкого автогиганта упала на 25 миллиардов евро. Руководство компании признало, что 11 миллионов произведенных машин оборудованы двигателями, которые прошли фальсифицированные тесты. Однако в совете директоров якобы не знали о махинациях.

Тем не менее, скандал привел к отставке гендиректора Volkswagen. Сейчас компанией руководит гендиректор компании Porsche Матиас Мюллер.