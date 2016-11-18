Продажи новых китайских автомобилей в России упали

Фото: geely-motors.com

Рынок новых китайских автомобилей в России просел за последнее время, пишет "Автостат". За 10 месяцев 2016 года продажи упали на 16 процентов. Всего в России купили 25,6 тысячи таких автомобилей.

Продажи китайских машин падают уже четвертый месяц подряд. В октябре 2016 года в России реализовали 2,6 тысячи автомобилей, что на 37 процентов меньше, чем год назад.

Самым популярным среди китайских автопроизводителей в прошлом месяце остался Lifan. Автосалоны продали 1801 машину этой марки, даже показав прирост на один процент. На долю Lifan пришлось около 70 процентов от всего объема продаж китайских брендов на российском рынке в октябре.

Скромнее продажи у автомобилей Chery (302 машины), Geely (225), DFM (79), Changan (64), FAW (43), Zotye (37), Brilliance (37), Haima (114).

Тем временем, продажи новых отечественных автомобилей выросли в октябре на 11 процентов. В октябре было продано 34,2 тысячи новых отечественных машин. Лидером по числу продаж стали автомобили LADA – их было приобретено 23,3 тысячи, что на 13 процентов больше, чем годом ранее.

Кроме того, российское правительство готовится поддержать экспорт автомобилей в 2017-2019 годах. На это автопрому могут выделить 34,4 миллиарда рублей. Автомобильная отрасль получит 17,7 миллиарда рублей на транспортные расходы. На экспортное кредитование выделят 10,6 миллиарда, еще 4,8 миллиарда субсидируют на выставки и ярмарки. На сертификацию автопром получит 0,8 миллиарда рублей.