На автомобильном рынке в Москве продавали поддельную автокосметику

Фото: ИТАР-ТАСС

На автомобильном рынке "Южный порт" обнаружена крупная партия поддельной автохимии и автокосметики, продававшаяся под видом оригинальных изделий американского производства.

Как сообщает пресс-служба МВД России, в общей сложности более 12 тонн контрафактных автоэмалей, полиролей, герметиков и других видов продукции. Полицейским понадобилось семь грузовых машин, чтобы вывести весь нелегальный товар с территории рынка.

Установлено, что ангары, где хранился контрафакт, принадлежат индивидуальному предпринимателю – 50-летнему уроженцу Ливана. Продукция с незаконным использованием товарного знака "ABRO" изготавливалась в КНР, а затем завозилась на территорию России и реализовывалась в Московском регионе.

По факту обнаружения контрафактной продукции возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное использование товарного знака".

Не исключено, продавцы автохимии также будут привлечены к уголовной ответственности по статье "Мошенничество", добавили в пресс-службе МВД.