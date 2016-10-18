Более 20 производителей подняли цены на автомобили за последний месяц

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Цены на автомобили 26 производителей выросли за последний месяц, сообщает агентство "Автостат". Повышение составило от 0,1 до 22,9 процента. Специалисты проанализировали изменение цен в период с 15 сентября по 15 октября

Стоимость купе BMW серии четыре выросла на 1,2–4,9 процента, а отдельных комплектаций Gran Coupe четвертой серии – на 1,3–4,8 процента. Mercedes-Benz поднял цену на купе GLE-Classe в комплектации Mercedes-AMG GLЕ 43 на 0,7 процента.

Седан Mazda6 вырос в цене на 0,1–2,3 процента, производитель также пополнил линейку новой комплектацией Executive за 1 847 200 рублей и прекратил поставку комплектаций с механической коробкой. При этом максимальная цена модели выросла на 8,7 процента.

Линейка седана Mazda3 пополнилась новой комплектацией с двигателем 1,6 литра (104 лошадиных силы) по цене 1 169 000 рублей. Минимальная цена модели снизилась на 6,4 процента.

Корейский Hyundai повысил цену седанов i40 на 1,2–1,6 процента. Исключением стала комплектация Comfort. Выросла на 1,2–1,6 процента и стоимость универсалов i40. Стоимость кроссовера Creta увеличилась на 0,9 – 1,2 процента. Неизменной она осталась только для комплектации Start).

Ряд производителей поднял цену на свои кроссоверы: все семейство NX Lexus – на 0,7–1,3 процента, Mitsubishi Outlander – на 0,7–2 процента, Nissan Qashqai – на 1,7–2,7 процента. Больше всего вырос в цене кроссовер Cadillac SRX. Его стоимость возросла на 16,0 – 22,9 процента.

Не остался в стороне и "Автоваз". Производитель увеличил стоимость своего внедорожника LADA 4x4 Urban на 0,1 процента. Заодно он поднял цену седана Vesta в топовых комплектациях Luxe и Luxe/Multimedia на 3,3 – 3,5 процента.