18 января 2017, 18:55

Транспорт

Мужчину с огнестрельным ранением нашли в машине в центре Москвы

Раненного из огнестрельного оружия мужчину обнаружили в автомобиле Lexus в центре Москвы, сообщает телеканал "Москва 24".

Автомобиль стоял возле дома № 30 в Шмитовском проезде. Сейчас мужчине оказывают медицинскую помощь.

По предварительным данным, пострадавший является предпринимателем. Правоохранители не исключают, что преступление совершил киллер, работавший по заказу.

В городе для поимки нападавшего введен план "Перехват". Очевидцы сообщают, что неизвестный скрылся на микроавтобусе Mercedes. По факту покушения возбуждено уголовное дело.

