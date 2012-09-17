Завершен выпуск легендарной "Классики" – автомобиля ВАЗ 2107

Фото: ИТАР-ТАСС

Сегодня, 17 сентября, с конвейера Ижевского автомобильного завода сошла последняя LADA 2107. Как сообщает пресс-служба Ижевского автомобильного завода – дочернего предприятия тольяттинского АвтоВАЗа со ссылкой на главу предприятия Алексея Алексеева, окончание выпуска "классики" и переход на новую LADA Granta – "это новый шаг в будущее".

На Ижевском заводе выпуск флагманской модели АвтоВАЗа начат в июле 2012 года. В планах предприятия – выпуск более 50 тысяч автомобилей в год, из которых LADA Granta будет больше половины.

История "классики" началась с 1976 года – именно тогда в СССР начат выпуск автомобилей ВАЗ-2101, или, как ее называли автолюбители ,"копейка". Ижевский автомобильный завод начал выпуск "классических" автомобилей ВАЗа с 2006 года – это модели 2104, 2106 и, позже, 2107.