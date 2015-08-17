Штраф за нарушение знака "Грязный выхлоп" составит до 10 тысяч рублей

Осенью в России могут ввести ограничения для проезда автомобилей по экологическому классу. Правительство утвердит дорожный знак "Грязный выхлоп", сообщил m24.ru замминистра транспорта Николай Асаул. В Госдуме рассмотрят законопроект о введении штрафов до 10 тысяч рублей за его несоблюдение, рассказал первый зампред комитета по транспорту Михаил Брячак.

"Постановление правительства, позволяющее регионам ограничивать движение автомобилей по экологическому классу, уже готово и согласовано. Его могут принять уже в конце августа, но, скорее всего, примут в первой половине сентября", - сказал Николай Асаул.

Он пояснил, что в Правилах дорожного движения появится новых знак "Грязный выхлоп". Регионы смогут устанавливать зоны, в которые будет запрещен въезд автомобилей ниже определенного экологического класса. "Это остается на усмотрение субъекта. В каком-то городе может быть несколько зон с ограничениями, в каком-то ни одной", - отметил замминистра. По его словам, в первую очередь знаки могут установить в крупных мегаполисах, так как их экологическое состояние не улучшается.

Асаул пояснил, что у регионов и сейчас есть право вводить запрет на въезд машин низкого экологического класса [согласно закону "Об охране атмосферного воздуха" – прим. M24], но нет инструмента. "К примеру, муниципалитет мог запретить въезд, но запрещающего дорожного знака нет. Информационные щиты для автомобилистов силы не имеют, для них действуют только знаки дорожного движения", - объяснил чиновник.

При этом экологические маркировки на машинах делать не нужно, считает замглавы Минтранса. Экокласс и так записан в ПТС.

В августе 2014 Минтранс разработал проект постановления об экологических ограничения для автомобилей и дизайн дорожного знака "Грязный выхлоп". В зоне действия знака запрещается движение автомобилей, экологический класс которых ниже указанного на нем. Исключения делается для автомобилей Минобороны, МВД, МЧС, "Почты России", мотоциклов и ретроавтомобилей. Минприроды также предлагало маркировать экологически "вредные" автомобили специальными стикерами и не пускать их в центры крупных городов. Планировалось, что с 1 сентября 2015 года будет запрещен въезд на МКАД грузовикам экологического класса ниже "Евро-2", а в пределы Третьего транспортного кольца – фурам ниже "Евро-3". Однако позже власти Москвы отложили оба запрета до 1 сентября 2016. Однако с 1 сентября въезд в Москву запретят автобусам экологического класса ниже "Евро-3". В настоящее время грузовикам ниже класса Евро-2 запрещено въезжать в пределы ТТК, но для МКАД экологических ограничений нет. К слову, в столице не продают бензин ниже четвертого экологического класса.



На первом этапе нарушение экологических ограничений будет квалифицироваться по статье 12.16. КоАП РФ ("Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой"). Штраф по ней составляет 500 рублей. Однако уже осенью депутаты Госдумы обсудят законопроект, который введет новую статью в КоАП РФ именно о несоблюдении знака "Грязный выхлоп". По словам первого зампреда комитета по транспорту Михаила Брячака, штраф может составить до 10 тыс. рублей. "Для штрафа за это нарушение надо вносить дополнительные изменения в КоАП. Любая норма, которая вводится, должна быть ощутимой. То есть порядка 10 тыс. рублей", - отметил он.

Замначальника УГИБДД Москвы Евгений Ефремов пояснил, что за несоблюдение требований знака "Грязный выхлоп" будут штрафовать сотрудники ГИБДД. "Это нарушение можно администрировать с помощью камер фотофиксации. По госномеру можно определить, какой экологический класс у машины, и если он не соответствует требованиям, то привлекать за нарушение. В большинстве ПТС сейчас это указано", - отметил он. Инспекторы также смогут выборочно останавливать машины для проверки.

Ведущий научный сотрудник Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Константин Трофименко отметил, что в Москве всего порядка 4,2 млн машин, из них 500 тыс. экологического класса ниже Евро-3.

"Ограничения логично вводить в нескольких определенных районах, а не по целому городу сразу. Либо в "чистых" зонах, рядом с парками и заповедниками,чтобы не нарушать экологический баланс. Либо, напротив, в очень загазованных районах типа Капотни, чтобы немного очистить их", - сказал Трофименко.

Заместитель председателя общественного экологического комитета при "Автодоре" Александр Белозеров считает, что запрет для неэкологичного легкового транспорта надо вводить постепенно.

"К примеру, сначала ограничить въезд в центр города, затем в пределах ТТК, и далее до МКАД. Причем ввести переходный период длиной в год, чтобы все автомобилисты могли подготовится, поменять машины или как-то их улучшить", - отметил он.

По его словам, такая мера улучшит экологическую ситуацию в столице. "Благодаря ветру воздух очищается, и если не будет дополнительных источников загрязнения, то дышать станет легче", - заключил он.