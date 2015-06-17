Среди любимых автомобилей угонщиков в России лидирует LADA

Фото: ТАСС/Андрей Холмов

Самыми угоняемыми автомобилями в России по итогам первой половины года стали машины марки LADA (4631 штук). В тройку лидеров также входят Toyota (1894 штук) и Mazdа (724 штук), сообщает аналитическое агентство "Автостат".

На четвертом месте расположились автомобили бренда Nissan, а на пятом – Kia. Оба бренда стали пользоваться большей популярностью у похитителей, чем в январе-мае прошлого года. Число похищаемых машин марок бренда Hyundai и Land Rover тоже выросло.

При этом число угоняемых легковушек уменьшилось на 6,1 процента по сравнению с прошлым годом и составило 14339 машин.

В "Автостате" отметили, что в ТОП-10 самых популярных у угонщиков машин оказалось сразу пять моделей LADA. Кроме LADA 2106, это LADA 2107 (508 штук), LADA 2114 (429 штук), LADA Priora седан (350 штук), LADA 2109 (306 штук). Подобная тенденция объясняется тем, что у LADA большой парк.

Что касается иномарок, то чаще всего от похищений страдали хозяева Ford Focus и Toyota Corolla, а также Mazda 3. В этом списке оказались и Toyota Camry, и Hyundai Solaris.

Чаще всего в январе-мае угоны совершались в Москве (2778 штук) и Санкт-Петербурге (2318 штук). На них приходится 35,5 процента всех угонов по стране.

Ранее сообщалось, что по итогам пяти месяцев 2015 года российский авторынок сократился на 37,7 процентов. Продано 641933 автомобиля против более 1 миллиона автомобилей за аналогичный период прошлого года. В мае продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России составили 125801 машин.

С января по май 2015 года, лидерство на рынке удерживает группа компаний АВТОВАЗ-Renault-Nissan, реализовавшая за 5 месяцев 2015 года 220,8 тысяч автомобилей. Однако, несмотря на первое место в десятке лучших, группа потеряла -30,3 процентов продаж, по сравнению с первыми пятью месяцами 2014 года. Ее доля рынка составила 34,4 процента.