Количество станций техосмотра увеличат в городах Подмосковья

Московская область увеличила нормативы по минимальному количеству станций техосмотра в городах и муниципальных районах региона. Об этом говорится в документах подмосковного министерства транспорта. Согласно документу, всего в Московской области должно быть не менее 142 сервисов, вместо 107, как было ранее.

"Будет осуществлен перерасчет нормативов минимальной обеспеченности населения пунктами технического осмотра для Московской области и входящих в ее состав муниципальных образований в соответствии с федеральным законодательством. Главам муниципальных образований Московской области рекомендуют принять меры по обеспечению соблюдения нормативов", – говорится в документах Минтранса Подмосковья.

Согласно принятым ранее нормативам, в Московской области должно было быть не менее 107 пунктов технического осмотра, теперь этот параметр поднимается до 142 точек. Кроме того, пересмотрены показатели для отдельных городов и муниципальных образований.

Выше всего этот показатель должен быть в Одинцовском муниципальном районе, Власихе, Звенигороде и Краснознаменске – там минимальная планка установлена на уровне девяти СТО против семи в старой редакции нормативов. Для Подольска, Реутова, Балашихи и Люберецкого района необходимый минимум будет составлять восемь автосервисов вместо четырех. А в Красногорском районе должно быть не менее пяти пунктов технического осмотра против трех.

Государственный контроль за процедурой техосмотра может быть возложен на Ространснадзор , об этом стало известно осенью 2016 года. При этом аккредитацией операторов, которые проводят технический осмотр автомобилей, продолжит заниматься Российский союз автостраховщиков. По мнению специалистов, аварийность из-за неисправности автомобилей стала расти именно после того, как ТО начали проводить частные фирмы. Также участились случаи, когда оформлялись фиктивные диагностические карты. , об этом стало известно осенью 2016 года. При этом аккредитацией операторов, которые проводят технический осмотр автомобилей, продолжит заниматься Российский союз автостраховщиков. По мнению специалистов, аварийность из-за неисправности автомобилей стала расти именно после того, как ТО начали проводить частные фирмы. Также участились случаи, когда оформлялись фиктивные диагностические карты. Раз в пять лет Ространснадзор будет проводить подтверждение квалификации специалистов, проводящих технический осмотр. Документ также не исключает и внеплановые проверки аккредитованных станций технического обслуживания. По словам вице-президента Российского союза автостраховщиков Сергея Ефремова, порядка 80 процентов автовладельцев ездят с купленным техосмотром. Проведенные исследования показали, что автомобилисты не получают диагностическую карту законным путем, так как боятся наказания.

Член совета Союза предприятий технического осмотра Виктор Арманов считает, что административное регулирование будет полезно.

"Меньше, чем нужно, станций технического осмотра, конечно, не будет – это вопрос рыночного регулирования. Но важно учитывать, что у таких станций есть специфика: какие-то универсальные, а какие-то работают только с определенным типом транспорта: например с легковушками, грузовиками или мототранспортом. Есть обычные станции и потоковые, у которых пропускная способность в два-три раза выше. Вот здесь и поможет административное регулирование", – подчеркнул эксперт.

Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин отмечает, что нужно уделять внимание не только количественным, но и качественным нормативам работы СТО.

"Сейчас в автосервисах и станциях технического осмотра нет особого недостатка. Проблема в том, что среди них не так много лицензированных организаций, большая часть представляет собой, фактически, "гаражные автосервисы". Помимо этого, на многих из них качество оказываемых услуг не соответствует запрашиваемым ценам. Поэтому, с одной стороны, хорошо, что установлен некий минимум лицензированных организаций, которые должны быть в каждом городе. Но с другой стороны, нужно теперь обратить внимание на качество их работы и на цены", – заключил собеседник m24.ru.