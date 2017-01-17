Бизнес получил новый инструмент для снижения расходов на автопарки

Разработчики систем управления транспортом представили новинку, которая поможет приучить водителей к соблюдению правил экономичного вождения. Насколько это реализуемо и почему для владельцев автопарков так важно воспитывать в сотрудниках бережное отношение к автомобилям? Об этом – в нашем материале.

Фото: ТАСС/Максим Шеметов

Коммерческий транспорт, который обычно используется компаниями для заработка, требует высоких затрат на содержание и обслуживание. Топливо, автозапчасти, расходные материалы и, конечно, оплата труда водителей – это далеко не весь список. Вопрос оптимизации расходов остро стоит перед владельцами коммерческого транспорта.

По словам представителей автопарков, основные убытки всегда приносило отсутствие контроля за водителями. С некоторыми проблемами компании уже научились справляться с помощью систем спутникового мониторинга. Но есть и другие факторы, приводящие к завышенным расходам на автопарки.

Зачастую водители пренебрегают элементарными правилами бережного отношения к авто: ездят с превышением скорости и на критических оборотах двигателя, резко ускоряются/тормозят и совершают другие неоправданные маневры, неаккуратно преодолевают препятствия на дороге, допускают длительные простои на холостом ходу, управляют транспортом при непрогретом двигателе. Итогом становится повышенное потребление топлива, дополнительные траты на запчасти, техобслуживание и ремонт. Всего этого можно было бы избежать при соблюдении принципов экономичного вождения.

Сам термин экономичное вождение не новый, и многие водители знают, как предотвратить чрезмерное потребление бензина и преждевременный износ автомобиля. Для руководителей, которые всерьез стремятся исправить ситуацию, важно отслеживать и вовремя пресекать проявления безалаберной езды. Но как? Для этого отечественная компания "СКАУТ" разработала систему контроля стиля вождения в соответствии с параметрами экономичности.

Система спутникового мониторинга "СКАУТ" позволяет контролировать целый ряд параметров, влияющих на экономичность использования транспорта. В программном обеспечении можно отслеживать манеру езды каждого водителя. Благодаря взвешенной оценке стиля вождения удается понять, какие водители являются нарушителями принципов экономичного вождения и что конкретно в их поведении следует исправить. Схема предоставлена компанией "СКАУТ"

В основе ноу-хау – технологии спутникового мониторинга транспорта, которыми "СКАУТ" занимается уже более 11 лет. Оборудование, которое устанавливается на объекты мониторинга, позволяет фиксировать каждый случай неаккуратного или агрессивного управления автомобилем. Руководитель автопарка может узнать о них в специальной программе – с привязкой к месту, времени и с указанием на конкретного сотрудника. Кроме того, в решении существует рейтинговая система оценки сотрудников. А водители могут сразу в пути корректировать свой стиль вождения за счет звукового оповещения о неприемлемых действиях.

Как это выглядит на практике? В программном обеспечении каждому водителю дается средневзвешенная оценка стиля вождения с учетом зафиксированной манеры езды. В соответствии со своими оценками сотрудники распределяются в рейтинге по группам риска. И руководитель на основании рейтинга принимает решение, кому из сотрудников нужно исправиться, а кого, наоборот, следует поощрить. Таким образом, здесь можно задействовать методы мотивации, подтягивая отстающих до приемлемой оценки. Да они и сами будут не против корректировать свой стиль вождения, чтобы не слышать во время езды постоянные сигналы зуммера о том или ином нарушении.

Если применять в автопарке такой подход и добиваться соблюдения персоналом принципов экономичного вождения, результат даст о себе знать достаточно скоро. Доказано, что ответственное управление транспортом позволяет уменьшить расход топлива на 20–30 процентов, увеличить кратно срок службы машины и, конечно, избежать аварийных ситуаций.

На практике доказано, что при соблюдении принципов экономичного вождения водитель проедет на 6000 километров больше, нежели не соблюдая их. При этом объем расходуемого топлива будет одинаковый. Таким образом, экономичное вождение позволяет на 30 процентов сокращать затраты на топливо. Схема предоставлена компанией "СКАУТ"

Например, об этом свидетельствуют исследования Европейского совета транспортной безопасности. Экспериментально было доказано, что при экономичной езде пробег одного автомобиля составил 26 тысяч километров. Другого той же марки, но без соблюдения правил экономии – 20 тысяч километров. При этом в каждом случае объем потребленного топлива был одинаковый.

Как объясняют в компании "СКАУТ", новое решение применимо в любом автопарке – грузовом, легковом, пассажирском или смешанного типа. Ограничений по размеру и виду деятельности нет. Отслеживать работу объектов можно в каждой точке страны круглосуточно. На вопрос, удастся ли добиться эффекта от решения в наших реалиях, в компании приводят в пример другую свою разработку под названием "Безопасное вождение". В ней используется такой же принцип спутникового контроля за действиями водителя, только с учетом параметров безаварийной езды, и реализована рейтинговая система оценки. Благодаря этому решению удается снижать в 3–4 раза количество ДТП с участием коммерческого транспорта. Там, где оно внедрено, бизнес получает результат в виде повышения безопасности сотрудников, транспорта, грузов. Это помогает существенно сокращать расходы на штрафы, на ремонт и страхование. А также на топливо – за счет фиксации резких ускорений и торможений, что, кстати, сделано и в решении "Экономичное вождение".

На правах рекламы