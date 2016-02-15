Коммунальщики эвакуировали с улиц 505 брошенных машин с начала года

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

С начала 2016 года московские коммунальщики обнаружили 505 брошенных владельцами автомобилей, передает официальный портал мэра и правительства столицы. Почти половину из них – 236 машин – отнесли к категории брошенных разукомплектованных технических средств (БРТС) и принудительно эвакуировали на спецстоянки.

Вторую половину – 232 автомобиля – владельцы своевременно отремонтировали или убрали сами. Продолжается поиск хозяев еще 37 машин.

В общей сложности на спецстоянках города продолжают находиться 4026 брошенных и разукомплектованных автомобилей. Управы районов подали 3115 исковых заявлений о признании БРТС бесхозяйными. Суд удовлетворил 1024 иска, а остальные продолжает рассматривать. По решению суда утилизировали 663 автомобиля.

Напомним, в Москве с прошлого года действуют новые правила утилизации брошенных машин. Под них подпадают автомобили, которые простояли на проезжей части или во дворе более 30 суток, а также транспортные средства, владельца которых невозможно установить. Также, если машины не подлежат восстановлению после ДТП или разукомплектованы (нет колес, стекол, дверей или других элементов кузова).

КАК АВТОМОБИЛЬ ПРИЗНАЮТ БЕСХОЗНЫМ: Специальная комиссия обследует автомобиль и составляет акт, на основании которого в течение 14 дней владелец должен привести машину в порядок или убрать.

Если этого не сделать, машину заберут на спецстоянку, где она будет ждать своего владельца еще три месяца./LI]



Автомобиль признается бесхозным, если: не имеет собственника или тот от него отказался, не подлежит восстановлению после ДТП или у авто нет одного из конструктивных элементов, например, колес, стекол, дверей.

После этого машину отправляют на утилизацию.



Пожаловаться на брошенный автотранспорт жители могут в управу своего района или на портал "Наш город". Информацию об автомобиле и о том, куда он был перемещен, можно найти на сайтах управ. Также все сведения передаются в единый диспетчерский центр ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".

Если вы вдруг обнаружили, что вашего автомобиля нет на месте, то лучше сразу позвонить в ГИБДД и заявить об угоне. Однако есть вероятность, что машина была переставлена из-за ремонта коммуникаций и асфальта, неправильно припаркована или признана брошенной. Узнать об этом можно в едином контакт-центре "Московский транспорт" по телефону 8 (495) 539–54–54.

Чтобы забрать машину со стоянки, водитель должен предъявить свой паспорт и техпаспорт автомобиля, а также оплатить его пребывание на спецстоянке.



В прошлом году в Москве утилизировали около пяти тысяч бесхозных автомобилей. При этом всего во дворах выявили более десяти тысяч машин с признаками брошенных, но бесхозными признали лишь половину.