Продажи подержанных автомобилей за март выросли на 13%

В России растут продажи подержанных автомобилей. По данным агентства "Автостат", за март этот показатель увеличился более чем на 13 процентов.

Автор проекта "Лиса рулит" Елена Лисовская рассказала в эфире радиостанции "Москва FM", что спрос на машины с пробегом вырос незначительно.

"Есть какой-то всплеск. На обычных торговых площадках мы чуть-чуть вышли из абсолютно нулевого состояния. Ранее продажи были очень плохими", – сказала она.

По словам эксперта, в последнее время продажи напрямую зависят от валютных колебаний. "В последнее время волатильность нашего рынка зависит не от погоды, природы и сезонности. Правила, которые работали всегда, теперь не действуют. С момент повышения курса доллара мы полностью зависим от его колебаний. Как только он идет вверх, люди начинают покупать машины, потому что боятся обесценивания денег", – добавила она.

Добавим, в целом, по итогам первого квартала объем вторичного рынка легковушек вырос на 6 процентов. Самой популярной маркой в этом сегменте остается Lada, следом идет Toyota, замыкает тройку Nissan. На этом фоне продажи новых автомобилей продолжают падать.

Ранее m24.ru сообщало, что в России этим летом появится национальная база автомобилей с пробегом. В тестовом режиме она начнет работать в июле, а уже в августе станет доступна в полном объеме. По мнению экспертов, новый ресурс позволит повысить долю продаж подержанных машин с 8 до 30 процентов всего рынка.