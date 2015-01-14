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Москва 24

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Автомобили

14 января 2015, 10:22

"АвтоВАЗ" поднимет цены только на машины 2015 года выпуска

автомобили рост цен подорожание LADA

"АвтоВАЗ" планирует поднять цены только на машины 2015 года выпуска

"АвтоВАЗ" поменяет ценники на машины только 2015 года выпуска, а не на все представленные в салонах, сообщает телеканал "Москва 24".

Меньше всего подорожает LADA Granta – на 18 тысяч и будет стоить 311 тысяч рублей. Больше всего поднимется в цене модель Largus Cross – на 68 тысяч, цены будут начинаться от 553 тысяч рублей.

Напомним, 13 января АвтоВАЗ объявил о повышении цен на свою продукцию в связи с ростом курса валют.

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В последний раз цены на весь модельный ряд LADA выросли в марте 2014 года. Тогда машины подорожали на 2,8 процента.

Кроме того, с начала года на 3-5% выросли цены на всю линейку автомобилей Ульяновского автозавода. В среднем модельный ряд подорожал на 30-70 тысяч рублей.

Так, УАЗ Patriot теперь стоит от 679 тысяч рублей вместо 649 тысяч в 2014 году. УАЗ Pickup подорожал до 639 тысяч рублей, а УАЗ Hunter с турбодизелем теперь стоит 570 тысяч рублей. В прошлом году он стоил порядка 520 тысяч рублей.

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