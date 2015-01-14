"АвтоВАЗ" поднимет цены только на машины 2015 года выпуска

"АвтоВАЗ" планирует поднять цены только на машины 2015 года выпуска

"АвтоВАЗ" поменяет ценники на машины только 2015 года выпуска, а не на все представленные в салонах, сообщает телеканал "Москва 24".

Меньше всего подорожает LADA Granta – на 18 тысяч и будет стоить 311 тысяч рублей. Больше всего поднимется в цене модель Largus Cross – на 68 тысяч, цены будут начинаться от 553 тысяч рублей.

Напомним, 13 января АвтоВАЗ объявил о повышении цен на свою продукцию в связи с ростом курса валют.

В последний раз цены на весь модельный ряд LADA выросли в марте 2014 года. Тогда машины подорожали на 2,8 процента.

Кроме того, с начала года на 3-5% выросли цены на всю линейку автомобилей Ульяновского автозавода. В среднем модельный ряд подорожал на 30-70 тысяч рублей.

Так, УАЗ Patriot теперь стоит от 679 тысяч рублей вместо 649 тысяч в 2014 году. УАЗ Pickup подорожал до 639 тысяч рублей, а УАЗ Hunter с турбодизелем теперь стоит 570 тысяч рублей. В прошлом году он стоил порядка 520 тысяч рублей.