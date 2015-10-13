Фото: wikipedia.org

Микроавтомобили теряют популярность в России. Согласно данным аналитического агентства "АВТОСТАТ", за 9 месяцев текущего года на российском рынке было реализовано всего 3922 автомобиля особо малого класса ("А"), что на 72 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было продано 13 947 штук.

Таким образом, рыночная доля сегмента микроавтомобилей опустилась ниже 1 процента.

Тройку лидеров среди микролитражек на российском рынке составляют Daewoo Matiz, KIA Picanto и Lifan Smily. Однако из-за смены бреда Daewoo на Rawon лидирующая в сегменте модель Matiz в перспективе может покинет российский рынок.

Уже в следующем году компания "УзАвто" планирует начать поставки новой модели Ravon R2, которая является аналогом Chevrolet Spark. При этом, Ravon R2, скорее всего, будет дороже "Матиза".

"В связи с девальвацией рубля стоимость компактных автомобилей (сегмент "В") опустилась на уровень 6-10 тысяч долларов. А выпускать полноценный маленький автомобиль, удовлетворяющий всем современным требованиям по экологии и безопасности, дешевле 5-6 тысяч долларов практически не реально", - отмечает директор агентства "АВТОСАТ" Сергей Целиков.

Таким образом, перспективы у сегмента микроавтомобилей в России видятся очень слабыми. Вполне вероятно, что такие машины практически исчезнут с улиц российских городов.