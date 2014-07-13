На автодроме Moscow Raceway проходит награждение победителей

На автодроме Moscow Raceway наградили победителей заездов серии DTM. В них участвовали машины трех немецких марок - Audi, BMW и Mercedes-Benz. Первое место занял бельгийский гонщик BMW Максим Мартен, передает телеканал "Москва 24".

Во время гонок не обошлось без аварии. В середине заездов чемпион прошлого сезона, гонщик команды Audi, Майк Рокенфелер сошел с дистанции после того, как его спорткар столкнулся с другой машиной. Пока автомобиль Рокенфелера не убрали с дороги, гонку остановили.

За команду Mercedes выступал экс-пилот "Формулы-1", россиянин Виталий Петров. Это был его дебют в качестве гонщика DTM. Но "первый блин оказался комом". Петров стал 18-м. Сам Виталий еще до начала заездов говорил, что будет считать для себя отличным результатом десятое место.

А накануне в столице завершилось седьмое ежегодное автомобильное шоу Moscow City Racing. Зрители, пришедшие в субботу на Красную площадь и Васильевский спуск, увидели показательные заезды болидов "Формулы-1" и раллийных суперкаров.