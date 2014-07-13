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МО

13 июля 2014, 18:46

На автодроме Moscow Raceway наградили победителей заездов серии DTM

автомобили гонки Moscow Raceway автодромы мо DTM

На автодроме Moscow Raceway проходит награждение победителей

На автодроме Moscow Raceway наградили победителей заездов серии DTM. В них участвовали машины трех немецких марок - Audi, BMW и Mercedes-Benz. Первое место занял бельгийский гонщик BMW Максим Мартен, передает телеканал "Москва 24".

Во время гонок не обошлось без аварии. В середине заездов чемпион прошлого сезона, гонщик команды Audi, Майк Рокенфелер сошел с дистанции после того, как его спорткар столкнулся с другой машиной. Пока автомобиль Рокенфелера не убрали с дороги, гонку остановили.

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За команду Mercedes выступал экс-пилот "Формулы-1", россиянин Виталий Петров. Это был его дебют в качестве гонщика DTM. Но "первый блин оказался комом". Петров стал 18-м. Сам Виталий еще до начала заездов говорил, что будет считать для себя отличным результатом десятое место.

А накануне в столице завершилось седьмое ежегодное автомобильное шоу Moscow City Racing. Зрители, пришедшие в субботу на Красную площадь и Васильевский спуск, увидели показательные заезды болидов "Формулы-1" и раллийных суперкаров.

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