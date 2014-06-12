Дерево упало на автомобиль во дворе дома на юге Москвы

Во дворе дома на Нагатинской набережной упало дерево

Из-за сильного ветра и дождя во дворе дома на Нагатинской набережной упало дерево. В результате был поврежден автомобиль, передает телеканал "Москва 24".

Во время падения ветки дерева зацепили электрокабель, который обрушил железобетонный столб освещения. Никто не пострадал. Оперативные службы оцепили опасный участок. Сейчас на месте работают коммунальные службы города и следственно-оперативная группа.

Аналогичный случай произошел на Чертановской улице, там также в результате падения дерева пострадал автомобиль.

Несмотря на разгон облаков и обещанную солнечную погоду в День России, столицу сегодня накрыло ливнем. Дождь сопровождается порывистым ветром, на дорогах образовались лужи.

Синоптики предупреждают, что кратковременные осадки возможны до самого вечера, дождь и северный ветер обещают москвичам и 13 июня.