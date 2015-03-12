В Москве начали тестировать первую российскую зарядку для электромобилей

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

В Москве начались тестирования первой российской зарядной станции для электромобилей, сообщает пресс-служба МОЭСК. Опытный образец зарядного устройства произведен в рамках решения задачи по импортозамещению.

Экспериментальная зарядная станция "Фора" стандарта "Mode 3" произведена на Рязанском государственном приборном заводе. По своим техническим характеристикам она не уступает зарубежным аналогам и способна заряжать электромобили любых производителей. Электрозарядка оснащена информационным табло на русском языке, на котором отображается весь алгоритм действий.

Станция установлена на территории филиала МОЭСК по адресу: Садовническая улица 36 строение 1. Воспользоваться ею может любой владелец карты сети "МОЭСК-EV".

Удобно ли в Москве ездить на электромобиле

По словам замдиректора по автоматизации бизнес-процессов компании МОЭСК Сергея Степнова, полномасштабное тестирование зарядной станции будет длиться до конца 2015 года. Предложения специалистов послужат основой для доведения новой российской электрозарядки до серийного производства.

Как сообщалось ранее, автомобильный дилер Revolta Motors вместе с сотовым оператором Yota создадут в Москве общественную сеть зарядных станций для электромобилей.

Электрозаправки установят в крупных торговых центрах, жилых комплексах и бизнес-центрах. В ближайшем месяце будет открыто около 20 зарядных станций.

В проект инвестируют 100 миллионов рублей. Одна электрозаправка, включая оборудование и монтаж, в среднем стоит 500 тысяч рублей. До конца 2015 года планируется открыть всего 100 зарядных станций в Москве и Санкт-Петербурге.

Напомним, в течение 2015-2016 годов в Москве планируют открыть 250 заправок для электромобилей и другого транспорта с электрическим двигателем.

В феврале прошлого года заммэра, глава департамента транспорта Максим Ликсутов сообщил, что правительство Москвы предоставит под зарядные станции земельные участки, в том числе в зоне платной парковки. Электрозаправки за свой счет будет устанавливать Мосэнерго.

Программа по созданию сети зарядных станций для электромобилей в Москве была начата компанией МОЭСК в 2011 году.

В столице уже открылось более 50 заправок для электромобилей. Сейчас в городе насчитывается более тысячи электрокаров.

Владельцы электромобилей в Москве могут бесплатно парковаться в центре города. Также для большей привлекательности экологически чистого автотранспорта правительство России обнулило пошлины на ввоз электромобилей и сделало для них бесплатную зарядку.