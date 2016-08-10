Почти половина москвичей предпочитает внедорожники и кроссоверы

Фото: ТАСС/Эдуард Ломовцев

Самыми популярными на рынке новых легковых автомобилей в Москве в первом полугодии стали кроссоверы и внедорожники. Рыночная доля этих машин в столице достигла 44 процентов, сообщает аналитическое агентство "Автостат".

За полгода в Москве было продано 42,8 тысячи таких автомобилей. Это на два процента меньше, чем годом ранее.



Второе место в рейтинге предпочтений у столичных покупателей заняли автомобили В-класса (малолитражки). Объем рынка этих машин за полгода вырос на 14 процентов до 24,6 тысячи экземпляров.

Третью позицию на столичном рынке заполнили автомобили С-класса (машины средних размеров). Продано 12,9 тысячи штук таких транспортных средств, что на 15 процентов меньше, чем годом ранее.

На четвертой строчке рейтинга расположился сегмент D (большие автомобили для семьи), объем рынка которого снизился на 1 процент – до 8,3 тысячи штук. Замкнул пятерку лидеров сегмент Е (бизнес-класс) с продажами в 2,9 тысячи автомобилей и снижением в 14,5 процента. Показатели остальных рыночных сегментов в столице составили менее 2 процента.

По итогам первого полугодия самыми продаваемыми в России являются автомобили В-класса, доля которых равна 41 проценту, в то время как кроссоверы и внедорожники с долей 37,5 процента находятся на втором месте.