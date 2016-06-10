В России ограничили рост тарифов ОСАГО

Фото: ТАСС/Антон Тушин

В Госдуме во втором и третьем чтениях приняли закон, запрещающий Центробанку России изменять базовый размер тарифов ОСАГО более одного раза в год.

Ко второму чтению поступило 16 поправок, 12 из них рекомендованы к принятию.

В их числе поправки, которые обязуют страховщика с 1 января 2017 года заключать договоры ОСАГО в электронной форме. Претензии потерпевшего о надлежащем исполнении обязательств договора об ОСАГО будут рассматривать не 5, а 10 дней.

Кроме того, теперь потерпевший обязан предоставлять страховщику пострадавшее в ДТП транспортное средство. В данный момент ЦБ РФ не ограничен в праве изменять размер базовых ставок страховых тарифов и коэффициентов страховых тарифов.

Ранее телеканал "Москва 24" сообщал, что ОСАГО в ближайшее время может резко подорожать. Такое мнение высказали некоторые аналитики. За последние два года, по подсчетам экспертов отрасли, средний размер убытка вырос с 65 до 78 процентов. В следующем году коэффициент убыточности может достигнуть 118 процентов.