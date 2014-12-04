На юго-западе Москвы у метро "Калужская" расстреляли джип

Фото: ТАСС/Митя Алешковский

На юго-западе столицы неизвестный расстрелял джип, сообщили M24.ru в пресс-службе ГУ МВД по ЮЗАО. В результате был ранен водитель автомобиля.

Инцидент произошел рядом со станцией метро "Калужская". В ходе конфликта неизвестный несколько раз выстрелил из травматического оружия по джипу Range Rover. В результате 27-летний мужчина был ранен.

Пострадавшего доставили в больницу. Как отметили в пресс-службе, из машины ничего не пропало. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Отметим, в последнее время участились нападения на московских автолюбителей. Так, во вторник в центре столицы неизвестные обстреляли автомобиль и похитили из машины сумку с деньгами.

А на прошлой неделе на юго-востоке города на улице Белореченская преступник отобрал у водителя 1,85 миллиона рублей. Злоумышленник разбил стекло и забрал у мужчины сумку с деньгами, при этом угрожая пистолетом.