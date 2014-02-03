ГИБДД напоминает скрывающимся от парконов о штрафах за грязные номера

Водители не моют номера машин из-за камер видеонаблюдения и парконов

Столичные водители нашли новый способ прятать свои номера от видеокамер и парконов не мыть их. По городу ездят сотни относительно чистых машин с грязными, нечитаемыми номерами, сообщает телеканал "Москва 24".

Новые требования знают уже и на автомойках. Многие автовладельцы уверены, что таким образом они могут укрыться от штрафов за нарушение правил езды или парковки. Однако в ГИБДД напомнили, что за нечитаемые номера предусмотрен штраф в размере 500 рублей. При этом владельца машины заставят тут же очистить их от грязи. А техника может распознать даже самые нечитаемые цифры.

Впрочем, если камера все-таки сможет распознать цифры государственного номера, качество фотографии будет желать лучшего, и уликой это считаться не сможет. Однако уклонисту это может дорого обойтись в будущем. Если водителя поймают и окажется, что он скрывал свой номер, штрафы за все предыдущие нарушения придется платить сразу.