Toyota Land Cruiser Prado: сначала думаем, потом ставим

"Москва рулит": Toyota Land Cruiser Prado

Ведущая программы "Москва рулит" Анастасия Трегубова тестирует Toyota Land Cruiser Prado - машину с действительно "умной" электроникой и полезными "примочками".

Современные машины уже давно не похожи на те аскетичные средства передвижения, которые сходили с автомобильных конвейеров еще тридцать лет назад. Тогда все было просто: кузов, двигатель, четыре колеса. Из электрических излишеств в салоне - прикуриватель... и все. Времена изменились, и сегодня уже, наверное, нет ни одной машины, за исключением самых-самых бюджетных, которая не будет оснащена хотя бы ABS. Некоторые производители - не будет показывать пальцами - бросаются в другую крайность и пичкают свои детища всеми возможными и невозможными электрическими системами, зачастую даже не задумываясь, нужны ли они конечному пользователю.

Фото: Анастасия Трегубова

Toyota, к счастью, не такая. В частности, в модели Land Cruiser Prado достаточно много электронных помощников как в освещении, так и в безопасности и управлении автомобилем - электронные датчики и блоки управления с различными тумблерами и кнопками сопровождают нас на протяжении всей поездки. Но радует, что все системы, представленные в машине, доведены до ума и прекрасно работают. Нравится, что Toyota сначала думает, потом испытывает и только после делает. Именно такой подход к делу обеспечил компании имидж "беспроблемной машины" во всем мире, что подтверждают независимые исследования и опросы покупателей.

Взять к примеру систему интеллектуального полного привода - да, он технически сложен, но это действительно полноценная блокировка дифференциала как между колесами одной оси, так и между самими осями. Ну, и "помощники", как же без них? Основной - система Crawl Control, отвечающая за поведение умного привода. Она имеет четыре настройки, соответствующие возможным вариантам покрытий, которые можно штурмовать на Prado. Перераспределяя момент двигателя между колесами машины, где-то притормаживая, а где-то отпуская, тем самым задавая верное вращение, он помогает внедорожнику выбраться из самых сложных мест.

Фото: Анастасия Трегубова

Также верна политика компании в отношении комплектации самих машин. Чем выше комплектацию вы выберете, тем технологичнее будет ваш автомобиль. Это логично. Но так же логично и то, что современные машины раскрываются полностью только в богато оснащенных версиях. Например, в версии "Элеганс" стоит сверхсовременная опция, недоступная для предыдущих комплектаций, - новая система кинетической стабилизации подвески KDSS, которая сама определяет тип дорожного покрытия и не дает машине раскачиваться при поворотах в городе, становясь плавнее на бездорожье. Покупка машины именно в этой комплектации поможет понять задумку инженеров Toyota при создании последнего Prado. Так что копите деньги.

Анастасия Трегубова