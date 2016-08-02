Пятый оператор присоединится к системе столичного каршеринга до конца августа

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

До конца августа к системе столичного каршеринга присоединится пятый оператор – BelkaCar. Об этом сообщил заммэра, руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов, передает Агентство "Москва".

В настоящее время операторами каршеринга в столице являются компании YouDrive, Anytime, Car5 и "Делимобиль".

По словам Ликсутова, за девять месяцев на машинах каршеринга в Москве было совершено более 500 тысяч поездок. Среднее время поездки 37 минут, в день один автомобиль используют порядка пяти человек. Всего в системе каршеринга зарегистрировано около 160 тысяч человек.

Как правильно пользоваться каршерингом

Каршеринг – вид краткосрочной аренды автомобиля с поминутной или почасовой оплатой и возможностью вернуть машину в любом из пунктов обслуживания. Подобная форма проката объединяет преимущества общественного и личного транспорта, так как машины предоставляются по необходимости за невысокую арендную плату.

Каршеринг не привязан к станциям метро – водитель может взять автомобиль в личное пользование в любое время суток, в любой точке города. По разным оценкам, автомобиль для каршеринга заменяет от 8 до 15 личных авто, а это значительно снижает загруженность дорог припаркованными машинами.