Водителей предупредили о неблагоприятных погодных условиях на дорогах

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В Москве 2 февраля ожидается порывистый ветер и гололедица, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России.

Водителей предупреждают об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций в связи с плохой погодой. Как передает Агентство "Москва" со ссылкой на сотрудника ЦОДД, велика вероятность столкновения машин на эстакадах и в тоннелях, а также в местах сужения дорог.

В вечерние часы пик возможны пробки на Варшавском, Каширском и Щелковском шоссе по направлению в область, а также на проспекте Мира и шоссе Энтузиастов.

Порывы ветра в городе достигнут 12–17 метров в секунду, на улицах мокрый снег, образование наледи и сосулек. При этом температура останется аномально высокой: днем столбик термометра поднимется от минус 1 до плюс 1 градуса.

По данным Гидрометцентра, атмосферное давление в столичном регионе будет низким из-за влияния очередного атлантического циклона, несущего плотные облака.