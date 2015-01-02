В 2015 году приемные МАДИ откроются во всех округах столицы

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В 2015 году приемные Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) появятся в каждом округе столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу инспекции.

"Всех инспекторов обеспечат мобильными планшетами и принтерами. Процесс оформления протоколов значительно ускорится", - добавили в пресс-службе.

Отметим, в этом году МАДИ планирует также запустить систему электронной очереди в пунктах выдачи разрешений о возврате авто.

Первые два терминала электронной очереди к апрелю 2015 года установят в самых загруженных пунктах. Скорее всего, систему опробуют на главном офисе МАДИ в Большом Палашевском переулке, где автовладельцы могут получить документы на возврат машины круглосуточно, вне зависимости от того, на какую штрафстоянку ее увезли.