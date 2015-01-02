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Москва 24

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Автомобили

02 января 2015, 09:23

В 2015 году приемные МАДИ откроются во всех округах столицы

автомобили МАДИ эвакуация автомобилей

Фото: M24.ru

В 2015 году приемные Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) появятся в каждом округе столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу инспекции.

"Всех инспекторов обеспечат мобильными планшетами и принтерами. Процесс оформления протоколов значительно ускорится", - добавили в пресс-службе.

Отметим, в этом году МАДИ планирует также запустить систему электронной очереди в пунктах выдачи разрешений о возврате авто.

Первые два терминала электронной очереди к апрелю 2015 года установят в самых загруженных пунктах. Скорее всего, систему опробуют на главном офисе МАДИ в Большом Палашевском переулке, где автовладельцы могут получить документы на возврат машины круглосуточно, вне зависимости от того, на какую штрафстоянку ее увезли.

Где можно получить разрешение на возврат машины

По информации с сайта МАДИ, получить разрешение на возврат автомобиля, эвакуированного за нарушение правил парковки, сейчас можно по следующим адресам:

  • Спецстоянка на улице 2-я Мытищинская, владение 2А;
  • Спецстоянка на проезде Энтузиастов, владение 3;
  • Улица Миклухо-Маклая, дом 38, строение 1 со спецстоянок по адресам: проезд Одоевского, владение 3; улица Подольских Курсантов, владение 7А; улица Грайвороновская, владение 40 А;
  • Улица Туристская, дом 21 со спецстоянки по адресу улица Шеногина, владение 3;
  • Большой Палашевский переулок, дом 15 (основное здание МАДИ).

Узнать о местонахождении задержанного автомобиля можно по телефону: +7 (495) 539-22-99. Сотрудники МАДИ выдают разрешения в круглосуточном режиме.

Чтобы забрать эвакуированный автомобиль со штрафстоянки, автовладельцу необходимо предъявить следующие документы:

  • Разрешение на возврат транспортного средства в виде отметки в копии протокола;
  • документы, подтверждающие право собственности на задержанный автомобиль, или документы, необходимые для управления машиной;
  • документы об оплате расходов перемещения машины на штрафстоянку;
  • документы об оплате расходов на хранение автомобиля на стоянке, если машина находилась там не меньше суток.

Если все документы в порядке, штрафы оплачены, то машину вернут по требованию владельца или его представителя в любое время суток.
Сюжет: Эвакуация автомобилей в Москве

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