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Происшествия

17 февраля, 08:33

Четыре человека пострадали в ДТП с участием автобуса и маршрутки

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Фото: ТАСС

На Ярославском шоссе столкнулись автобус и маршрутное такси, передает Агентство "Москва".

ДТП произошло около 7 часов утра около дома №115. В результате столкновения пострадали четыре человека.

Отметим, что движение в районе аварии не затруднено.

Около суток назад в столице произошло еще одно ДТП с участием автобуса. На улице Кубинка водитель иномарки не справился с управлением и на высокой скорости врезался в автобус.

В результате столкновения водителя машины зажало в салоне, спасателям пришлось вызволять его из искореженного кузова. Мужчина был передан врачам скорой помощи, но скончался от травм.

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