Ограничения движения в февральские праздники: что перекроют и как объехать

В эти длинные выходные в Москве отпразднуют День защитника Отечества. Кроме того, для пассажиров метро будет закрыта станция "Деловой центр" на Солнцевской ветке: закроют ее в связи с окончанием работ на первом участке Большой кольцевой линии метро. Кроме того, с 23 по 25 февраля отменяется плата за уличную парковку. При этом плоскостные парковки со шлагбаумами будут работать по действующим тарифам. Об этих и других ограничениях движения читайте в материале портала Москва 24.

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Закрытие "Делового центра"

Станцию метро "Деловой центр" закроют на два дня. С 24 по 25 февраля поезда на Солнцевской ветке будут курсировать от "Раменок" до "Парка Победы", после чего проследуют до станции "Партизанская" Арбатско-Покровской линии. Это связано с работами по интеграции Большой кольцевой линии. 26 февраля и до открытия нового участка метро поезда желтой ветки будут курсировать по маршруту "Раменки" – "Парк Победы" и обратно.



Пассажиры подземки смогут воспользоваться ближайшими станциями – "Выставочной" Филевской линии и "Деловым центром" Московского центрального кольца (МЦК).

День защитника Отечества и массовые мероприятия

23 февраля в центре Москвы ограничат движение в связи с проведением демонстрации и митинга, посвященных 100-летию Военно-морского флота. С 10:00 для личного транспорта полностью перекроют участок Страстного бульвара до пересечения с Петровкой. С полудня закроют часть Петровки – от пересечения со Страстным бульваром до пересечения с Театральным проездом. Движение будут открывать по мере прохождения колонны. С 12:45 до 13:00 нельзя будет проехать по Театральному проезду в районе пересечения с Петровкой.



Чтобы в эти часы объехать закрытый участок, для движения в центр можно воспользоваться улицами Тверской или Рождественкой. Из центра можно проехать также по Тверской улице или по Большой Лубянке.

Фото: transport.mos.ru

Кроме того, 23 февраля с 19 до 22 часов закроют улицу Кадырова ‒ от Бунинской аллеи до улицы Адмирала Лазарева. Объехать закрытую улицу можно как раз через соседние улицы. Ограничения введут в связи с праздничным салютом.

Фото: transport.mos.ru

Также 25 февраля с 10 часов утра перекроют часть улиц в центре города в связи с проведением массовых мероприятий. Нельзя будет проехать по внутренней стороне Страстного бульвара от дома № 14 до Большой Дмитровки, внутренней стороне Петровского, Рождественского и Сретенского бульваров и по проспекту Академика Сахарова (от Сретенского бульвара до дома № 7). Объехать закрытые участки можно через Садовое кольцо или по внешним сторонам закрытых бульваров.

Инженерные сети

Фото: transport.mos.ru

До 10 марта в связи с работами на инженерных сетях круглосуточно закрыт проезд в Малом Палашевском переулке – на участке от Сытинского переулка до дома № 19а на Тверской улице. Ограничения повторно введут с 26 марта по 15 апреля.

Фото: transport.mos.ru

По 25 февраля круглосуточно ограничено движение на одной полосе в Армянском переулке, в районе пересечения с Малым Златоустинским переулком. Также до 10 марта ограничение действуют в самом Малом Златоустинском переулке – от Армянского переулка до дома № 3, стр. 3.

Фото: transport.mos.ru

По 10 марта круглосуточно ограничено движение в Лубянском проезде – на участке от улицы Маросейки до Лучникова переулка. На этом участке идут работы на инженерных сетях и поэтапное занятие одной полосы движения.

Фото: transport.mos.ru

Также в связи с работами на инженерных сетях поэтапно ограничили движение по одной полосе в Большом Патриаршем переулке. Движение затруднено на участке от Спиридоновки до Малой Бронной. Также одна полоса недоступна на Спиридоновке в районе пересечения с Большим Патриаршим переулком.

Фото: transport.mos.ru

С 24 февраля по 10 марта введут ограничения в районе станции метро "Маяковская". Одну полосу закроют в Благовещенском переулке – от Тверской до дома № 6, стр. 2.