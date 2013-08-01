За безопасностью полетов на МАКС-2013 проследит специальный комитет

Фото: ИТАР-ТАСС

За безопасностью полетов на международном авиасалоне МАКС-2013 в Жуковском проследит специальный комитет. Воздушным судам, не имеющим специального разрешения, полеты над Жуковским на время МАКС будут запрещены.

Комитет будет управлять полетами и контролировать их соответствие правилам, принятым на территории России, сообщает ИТАР-ТАСС.

На время проведения авиасалона в районе аэродрома "Раменское" будет установлен временный режим полетов.

Авиасалон МАКС пройдет в Жуковском с 27 августа по 1 сентября. В этом году на МАКС впервые приедут пилотажные группы из Китая и Швейцарии.