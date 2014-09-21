Air France отменила шесть рейсов в Россию из-за забастовки пилотов

Air France отменила больше половины перелетов в Россию

Авиакомпания Air France из-за забастовки пилотов отменила шесть из тринадцати рейсов в Россию и обратно, сообщает МИА "Россия сегодня".

В воскресенье, 21 сентября отменены четыре из десяти рейсов Air France из Парижа в Москву, а также единственный рейс Марсель-Москва и оба рейса из Парижа в Санкт-Петербург.

В обратном направлении отменены пять из десяти рейсов между двумя столицами, рейс Москва-Марсель и оба рейса из Санкт-Петербурга в Париж.

В понедельник авиакомпания намерена отменить один из десяти рейсов Париж-Москва, рейс Марсель-Москва и оба рейса Париж-Санкт-Петербург. Из российской столицы в Париж отменены два из десяти рейсов и единственный рейс в Марсель. Один из двух рейсов Санкт-Петербург-Париж должен быть выполнен.

Руководство Air France призывает пассажиров по возможности отложить поездку или сдать билет. Если это невозможно, то заранее рекомендуется связаться с представителями компании, чтобы уточнить статус своего рейса.

Напомним, забастовка в Air France началась 15 сентября. Пилоты выступают против плана руководства по оптимизации расходов. Они боятся потерять свое рабочее место или лишиться части зарплаты. Объявлено, что забастовка продлится до 26 сентября.