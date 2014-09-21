Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 сентября 2014, 17:17

Транспорт

Air France отменила шесть рейсов в Россию из-за забастовки пилотов

Air France отменила больше половины перелетов в Россию

Авиакомпания Air France из-за забастовки пилотов отменила шесть из тринадцати рейсов в Россию и обратно, сообщает МИА "Россия сегодня".

В воскресенье, 21 сентября отменены четыре из десяти рейсов Air France из Парижа в Москву, а также единственный рейс Марсель-Москва и оба рейса из Парижа в Санкт-Петербург.

В обратном направлении отменены пять из десяти рейсов между двумя столицами, рейс Москва-Марсель и оба рейса из Санкт-Петербурга в Париж.

В понедельник авиакомпания намерена отменить один из десяти рейсов Париж-Москва, рейс Марсель-Москва и оба рейса Париж-Санкт-Петербург. Из российской столицы в Париж отменены два из десяти рейсов и единственный рейс в Марсель. Один из двух рейсов Санкт-Петербург-Париж должен быть выполнен.

Ссылки по теме


Руководство Air France призывает пассажиров по возможности отложить поездку или сдать билет. Если это невозможно, то заранее рекомендуется связаться с представителями компании, чтобы уточнить статус своего рейса.

Напомним, забастовка в Air France началась 15 сентября. Пилоты выступают против плана руководства по оптимизации расходов. Они боятся потерять свое рабочее место или лишиться части зарплаты. Объявлено, что забастовка продлится до 26 сентября.

авиакомпании забастовки пилоты Air France авиа и аэропорты

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика