Лоукостер "Победа" открыл продажу билетов на рейсы в Калининград

Фото: ТАСС/Алексей Копаев

Низкобюджетная авиакомпания "Победа" открыла продажу билетов на ежедневные рейсы по новому направлению Москва – Калининград, сообщает пресс-служба перевозчика. Полеты по этому маршруту начнутся 4 ноября и будут выполняться два раза в день.

Как отмечают в компании, запуск полетов приурочен ко Дню народного единства. Более 30 процентов мест на первый рейс в Калининград предлагаются по минимальному тарифу – 999 рублей с учетом такс и сборов.

Ранее регулярные рейс в Калининград были невозможны, потому что для пролета над территорией других стран авиакомпании был необходим допуск на международные полеты.

Однако 7 октября Минюст одобрил поправки в Федеральные авиационные правила, позволяющие лоукостеру "Победа" летать за рубеж. Поправки вступили в силу 12 октября.

Напомним, лоукостер "Победа", являющийся дочерней компанией российского авиаперевозчика "Аэрофлот", открыл полеты 1 декабря 2014 года. Первая бюджетная авиакомпания "Аэрофлота" – "Добролет" – прекратила полеты в августе 2014 года из-за санкций Евросоюза.