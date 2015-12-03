Лоукостер "Победа" запустил продажу билетов за 99 рублей

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Низкобюджетная авиакомпания "Победа" запустила распродажу билетов по 15 направлениям с минимальной стоимостью 99 рублей с учетом всех такс и сборов, сообщает пресс-служба перевозчика.

Билеты по такой цене будут в продаже до 7 декабря 2015 года. Они доступны для рейсов с датой вылета с 5 декабря по 24 декабря 2015 года и с 13 января по 18 февраля 2016 года.

В распродаже участвуют рейсы:

из Москвы в Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Екатеринбург, Калининград, Краснодар, Нижневартовск, Пермь, Самару, Сочи, Тюмень и Уфу;

из Санкт-Петербурга в Екатеринбург и Краснодар;

из Екатеринбурга в Новосибирск

Кроме того, лоукостер планирует предложить не менее 50 тысяч билетов по 999 рублей с учетом всех такс и сборов на все рейсы с датой вылета с 5 декабря по 24 декабря 2015 года и с 13 января по 18 февраля 2016 года.

Всего в зимнем расписании "Победы" свыше 20 российских городов, в числе которых Астрахань, Белгород, Волгоград, Владикавказ, Екатеринбург, Калининград, Киров, Краснодар, Махачкала, Назрань, Нижневартовск, Уфа, Пермь, Самара, Сыктывкар, Сочи, Сургут, Тюмень и Чебоксары.

Напомним, в декабре авиакомпания приступает к выполнению международных рейсов. В Братиславу и Вену можно будет добраться с 19 декабря 2015 года, в Милан – с 20 декабря 2015 года.

Низкобюджетный перевозчик "Победа", являющийся дочерней компанией российского авиаперевозчика "Аэрофлот", открыл полеты 1 декабря 2014 года. Все рейсы авиакомпании "Победа" обслуживаются на самолетах Boeing 737-800 вместимостью до 189 пассажиров. Сейчас в авиапарке 12 таких самолетов.