Разбившийся в Казани лайнер допустил критическое снижение скорости

Экипаж разбившегося в Казани лайнера авиакомпании "Татарстан" при заходе на второй круг допустил критическое снижение скорости. Это привело к пикированию лайнера под углом минус 75 градусов, и самолет столкнулся с землей почти в вертикальном положении, сообщил на заседании президиума правительства России глава Минтранса РФ Максим Соколов.

"По предварительным результатам расшифровки бортового параметрического самописца установлено, что при заходе на второй круг с набором высоты до 700 метров произошла потеря скорости полета самолета Боинг в Казани с последующим переводом его в пикирование, и угол пикирования был минус 75 градусов", - приводит ИТАР-ТАСС слова Соколова.

Лайнер столкнулся с землей на скорости, превышающей 450 километров в час, причем "фактически вертикально", сказал министр.

Вместе с тем, по его словам, уже установлено, что технических неполадок у самолета не было выявлено.

Напомним, летевший из Москвы Boeing 737 разбился при заходе на посадку в аэропорту Казани вечером 17 ноября. Погибли все находившиеся на борту 50 человек - 44 пассажира и шесть членов экипажа.

Следствие рассматривает несколько версий авиакатастрофы: ошибка пилотирования, отказ техники, некачественное топливо, погодные условия и ошибка в работе диспетчеров. 18 ноября авиакомпания "Татарстан", которой принадлежал лайнер, приостановила эксплуатацию своих самолетов Boeing 737. Возбуждено уголовное дело по статье УК "Нарушение правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц".