В авиакатастрофе в Казани погибли два иностранца - МЧС

Фото: ИТАР-ТАСС

В числе погибших в авиакатастрофе в Казани оказалось два иностранца, сообщила пресс-секретарь главы МЧС России Ирина Россиус.

Помимо подданной Великобритании Донны Каролины Булл, 1960 года рождения, которая консультировала российских школьников по образовательным вопросам, в списке погибших в авиакатастрофе значится гражданка Украины Маргарита Ошуркова, 1958 года рождения.

Ранее главное управление МЧС по Татарстану уточняло, что британка была единственным находившимся в самолете иностранцем.

Пассажирский Boeing 737 авиакомпании "Татарстан" из Москвы в воскресенье вечером разбился при посадке в аэропорту Казани. Катастрофа унесла жизни 50 человек - шести членов экипажа и 44 пассажиров. При крушении самолета погибли в том числе сын президента Татарстана Ирек Минниханов и глава управления ФСБ по республике Александр Антонов. 18 ноября в Татарстане объявлено днем траура.

По состоянию на 07.00 понедельника аэропорт Казани закрыт, прибывающие рейсы перенаправляются в Чебоксары, Ижевск и Нижнекамск.