На месте крушения самолета в Египте обнаружили поcторонние элементы

Фото: Suliman el-Oteify/AP/ТАСС

На месте крушения самолета Airbus 321 в Египте обнаружены посторонние элементы. Эти детали не относятся к конструкции самолета, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Каире.

Элементы отправили на экспертизу. Комиссия, расследующая причины крушения, пока не делает каких-либо выводов.

Напомним, утром 31 октября на территории Синайского полуострова произошла авиакатастрофа, унесшая жизни 224 человек. Через 30 минут после взлета с радаров пропал лайнер Airbus А321 компании "Когалымавиа", совершавший рейс Шарм-эль-Шейх – Санкт-Петербург. Самолет начал стремительно терять высоту и вскоре столкнулся с землей.

В результате трагедии никто из находившихся на борту пассажиров и членов экипажа не выжил.

В настоящее время ведется расследование причин аварии. В числе наиболее вероятных версий: разрушение самолета в воздухе из-за технической неисправности и падение лайнера из-за попадания в него ракеты, выпущенной участниками запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".

В СКР возбудили уголовное дело по статьям "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух или более лиц", а также "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Стоит отметить, что на записи переговоров экипажа эксперты услышали необычные звуки.