"Трансаэро" получила господдержку и не будет повышать тарифы в 2015

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Авиакомпания "Трансаэро" получила поддержку государства и банков, сообщает пресс-служба компании. Кроме того, авиаперевозчик не планирует повышать тарифы в 2015 году.

"Правительство приняло решение о поддержке предприятия транспортной отрасли, а банк выделяет необходимые кредитные средства", - говорится в сообщении.

Со своей стороны "Трансаэро" поддержала принцип замораживания цен и в 2015 году не будет повышать тарифы на свои рейсы по России. Более того, на тех внутренних маршрутах, где авиакомпания является единственным перевозчиком, ее тарифы будут снижены на 5-7%.

Отметим, 25 декабря вице-премьер РФ Аркадий Дворкович сообщил, что авиаперевозчики UTair и "Трансаэро" могут рассчитывать на госгарантии.

"У нас и в этом году есть неиспользованный остаток госгарантий, а также в следующем году у нас есть определенный объем средств, которые мы можем использовать на гарантированные кредиты, которые берут компании. Первый кандидат - это авиаперевозчики "Трансаэро" и UTair. Им эти гарантии необходимы", - сказал Дворкович.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что перевозчик может прекратить полеты после Нового года из-за долгов, но авиакомпания опровергла эту информацию.

"Ни о какой приостановке полетов авиакомпании до или после Нового года, как об этом сообщают в ряде СМИ, не может быть и речи", - сказали в пресс-службе.

В компании отметили, что подобная информация направлена на "нанесение ущерба продажам компании, которые в последний месяц значительно выросли, репутационную дискредитацию и создание панических настроений у клиентов".

Кроме того, "Трансаэро" отменила топливный сбор на международных рейсах. Сэкономить могут лишь те пассажиры, которые приобретают билеты на сайте авиакомпании или в ее собственных офисах продаж.

В "Трансаэро" пояснили, что мера связана с непростой экономической ситуацией. Размер топливного сбора - значительная сумма, которая рассчитывается в евро. Так, например, в стоимости перелета из Москвы в Париж - это 28%, а в Нью-Йорк - 35%.