20 ноября 2016, 15:57

Вылет рейса Москва – Дубай задержали из-за пьяного пассажира на борту

Фото: m24ru/Александр Авилов

Пьяного пассажира задержали в аэропорту Домодедово в ночь на воскресенье, передает ТАСС. Из-за мужчины пришлось отложить рейс в Дубай.

Он с женой сели в самолет пьяными. Мужчина начал дебоширить на борту, рассказал источник агентства. Он нецензурно ругался, угрожал взорвать самолет, и пытался ворваться в кабину экипажа.

"Из-за инцидента вылет самолета был отложен, после чего правонарушителя задержали сотрудники транспортной полиции, которые доставили мужчину в отдел для разбирательства", – отметил собеседник агентства.

Позже самолет вылетел по назначению. На 29-летнего жителя Нижнего Новгорода составили административный протокол о мелком хулиганстве.

