26 февраля 2014, 22:07

Экономика

На торгах в Москве было продано шесть картин дороже 1 млн рублей

Фото: m24.ru

На торгах аукционного дома "Кабинетъ" было продано шесть картин дороже одного миллиона рублей, передает Агентство "Москва".

В ходе торгов работу Роберта Фалька "Двусторонний рисунок: "Ночной вид Парижа с Эйфелевой башней" и "Обнаженная в чулках, сидящая, подогнув под себя ноги" оценили в 1 млн 300 тысяч рублей; а творение художника Николая Загрекова "Натюрморт с георгинами в зеленой вазе"- в 1 млн 100 тысяч рублей.

Кроме того, были проданы картина Константина Высотского "Былая потеха" (за 1 млн 700 тысяч рублей); полотно Гавриила Кондратенко "Пикола Марина. На острове Капри" (за 1 млн 250 тысяч рублей).

Одна работа Алексея Боголюбова - картина "Амстердам" - ушла с молотка за 1 млн 200 тысяч рублей; другая - "Морской пейзаж" - за 1 млн 900 тысяч рублей.

аукционы торги картины

